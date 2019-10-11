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«Перевернулся и упал на крышу»: в Ярославском районе в ДТП пострадали люди

Появилась информация о состоянии водителя и пассажиров «Хёндай-Солярис»

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По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением

По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением

Сегодня около 1 часа ночи в Ярославском районе в районе деревни Скоково произошло ДТП — водитель «Хёндай-Солярис» не справился с управлением и вылетел с дороги.

— Он вылетел на обочину, перевернулся и упал на крышу, — говорят местные жители. — Все живы.

Но не обошлось без пострадавших. Полицейские сообщили, что травмы получили два человека.

— С травмами в больницу увезли 26-летнего мужчину, и на амбулаторном лечении находится 29-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Ещё одна авария с пострадавшими произошла вчера в Рыбинске на улице Карякинской. Там столкнулись «Рено-Логан» и «Хёндай-Соната». Травмы получил водитель «Хёндай», он находится на амбулаторном лечении.

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