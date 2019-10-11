«Перевернулся и упал на крышу»: в Ярославском районе в ДТП пострадали люди

Сегодня около 1 часа ночи в Ярославском районе в районе деревни Скоково произошло ДТП — водитель «Хёндай-Солярис» не справился с управлением и вылетел с дороги.
— Он вылетел на обочину, перевернулся и упал на крышу, — говорят местные жители. — Все живы.
Но не обошлось без пострадавших. Полицейские сообщили, что травмы получили два человека.
— С травмами в больницу увезли 26-летнего мужчину, и на амбулаторном лечении находится 29-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Ещё одна авария с пострадавшими произошла вчера в Рыбинске на улице Карякинской. Там столкнулись «Рено-Логан» и «Хёндай-Соната». Травмы получил водитель «Хёндай», он находится на амбулаторном лечении.