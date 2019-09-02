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На Московском проспекте в час пик столкнулись три маршрутки: пострадали семь человек

Первые подробности с места ДТП в Ярославле

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ДТП на Московском проспекте случилось в час пик

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сегодня вечером в час пик столкнулись сразу три маршрутки. ДТП случилось в 17:17. Пазики врезались друг в друга по очереди, паровозиком.

— По предварительной информации, на настоящее время за медпомощью обратились 7 человек. Данные уточняются, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.

Если вы видели, как всё случилось, или находились в момент ДТП в одной из маршруток, напишите нам! Связаться с редакцией можно, написав в личку группы во «ВКонтакте», на почту 76@rugion.ru или в мессенджеры по номеру +7 910 662-17-73

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    светлая личность
    2 сен 2019 в 20:28

    цвет маршруток тут не причем)

    Гость
    2 сен 2019 в 19:41

    Эти красные маршрутки просто отстой. Шофера наглецы подрезают на дорогах.А скажешь посылают. Надеюсь карма наказала именно этих утырков.