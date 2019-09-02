На Московском проспекте в час пик столкнулись три маршрутки: пострадали семь человек

ДТП на Московском проспекте случилось в час пик
Фото: УМВД по Ярославской области
В Ярославле сегодня вечером в час пик столкнулись сразу три маршрутки. ДТП случилось в 17:17. Пазики врезались друг в друга по очереди, паровозиком.
— По предварительной информации, на настоящее время за медпомощью обратились 7 человек. Данные уточняются, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.
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