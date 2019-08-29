В Ярославле на улице Свободы BMW протаранила несколько машин

В Ярославле на улице Свободы BMW протаранила сразу несколько припаркованных машин. Очевидцы говорят, что иномарка въехала в пять автомобилей. И там же спустя пару минут произошла ещё одна авария.

— Работаем рядом. Водители пострадавших машин, когда пришли, были в шоке от увиденного, — рассказала Елена Фирсова. — Там в одной аварии пострадало пять машин, во второй аварии — две машины.

Ярославцы пишут в соцсетях, что уже видели эту BMW на дорогах. И водитель почти всегда вёл себя вызывающе.