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В Ярославле на улице Свободы BMW протаранила несколько машин

Через несколько минут на том же месте произошла ещё одна авария

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Владельцы машин были в шоке, когда вернулись

Фото: Елена Фирсова / Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле на улице Свободы BMW протаранила сразу несколько припаркованных машин. Очевидцы говорят, что иномарка въехала в пять автомобилей. И там же спустя пару минут произошла ещё одна авария.

— Работаем рядом. Водители пострадавших машин, когда пришли, были в шоке от увиденного, — рассказала Елена Фирсова. — Там в одной аварии пострадало пять машин, во второй аварии — две машины.

Ярославцы пишут в соцсетях, что уже видели эту BMW на дорогах. И водитель почти всегда вёл себя вызывающе.

В одном месте произошло сразу две аварии

В одном месте произошло сразу две аварии

— Газовал. Дрифтовал. И тому подобное. Пару раз видела, как в заносы уходил, думала, вляпается... Но проносило. А тут, видимо, не пронесло, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Анна Андреева.

Сейчас на место ДТП приехали сотрудники полиции. Мы уточняем обстоятельства аварии.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гостья
    29 авг 2019 в 17:32

    В депутаты такому умельцу! У нас в городе все так, сначала машины разносят, а потом Депутат и всем тычет как плохо гонять