В Ярославле на улице Свободы BMW протаранила несколько машин

Владельцы машин были в шоке, когда вернулись
Фото: Елена Фирсова / Подслушано в Ярославле / Vk.com
В Ярославле на улице Свободы BMW протаранила сразу несколько припаркованных машин. Очевидцы говорят, что иномарка въехала в пять автомобилей. И там же спустя пару минут произошла ещё одна авария.
— Работаем рядом. Водители пострадавших машин, когда пришли, были в шоке от увиденного, — рассказала Елена Фирсова. — Там в одной аварии пострадало пять машин, во второй аварии — две машины.
Ярославцы пишут в соцсетях, что уже видели эту BMW на дорогах. И водитель почти всегда вёл себя вызывающе.
— Газовал. Дрифтовал. И тому подобное. Пару раз видела, как в заносы уходил, думала, вляпается... Но проносило. А тут, видимо, не пронесло, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Анна Андреева.
Сейчас на место ДТП приехали сотрудники полиции. Мы уточняем обстоятельства аварии.