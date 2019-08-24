Ярославцы устроили травлю врачам за погибшего мужчину. В скорой объяснили ситуацию

Медики говорят, что история из интернета про смерть мужчины сильно искажена и они приехали через 14 минут после вызова
Фото: Александра Савельева
В сообществе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте» на днях появился анонимный пост, в котором женщина высказала свои возмущения в адрес врачей скорой помощи. Она рассказала историю, как у неё на глазах умирал мужчина, а медики не спешили спасать его. В итоге мужчина скончался.
— Мужчине стало плохо на улице, и мы вызвали скорую, — сообщила автор поста. — Он потерял сознание и завис в непонятной позе. На лице были многочисленные гематомы, разбит нос. Скорую вызвали в 15:35, приехали — в 16:49. Несколько раз я звонила в скорую и просила прислать бригаду реанимации, так как мужчина умирал, но диспетчер скорой бросил трубку в момент последнего звонка. Скорая подъехала абсолютно неторопливо, без мигалок и сирены. Констатировали смерть. 1 час 15 минут к нам ехала скорая.
В комментариях люди бросились ругать медиков. Дело даже дошло до травли. На станции скорой помощи увидели пост и комментарии и сообщили, что информация, которая написана анонимным автором, недостоверна. Медики заверили, что вызов с момента приёма и до приезда отслеживается специальной программой, поэтому бригада не могла проигнорировать вызов.
— Согласно имеющейся у нас документации, в 15:24 поступил вызов к мужчине примерно 40 лет, повод — травма головы, — сообщили на станции скорой медицинской помощи. — В 15:33 вызов был передан первой освободившейся бригаде. На момент прибытия бригады на вызов в 15:38 (через 14 минут от момента приёма вызова) на улице был обнаружен мужчина без признаков жизни. Обстоятельства происшедшего неизвестны, так как скорую помощь вызвали прохожие. Медицинскую помощь до приезда бригады медиков никто не оказывал. После осмотра констатирована давно наступившая смерть.
Люди часто ругают врачей, обвиняя их в плохой работе. В прошлом году бригадам скорой помощи выдали тревожные кнопки, ведь на них иногда даже нападают: одну бригаду избили костылём, других колотили по голове. А ведь врачи постоянно спасают чьи-то жизни, иногда даже при самых тяжёлых травмах.