Ярославцы устроили травлю врачам за погибшего мужчину. В скорой объяснили ситуацию

В сообществе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте» на днях появился анонимный пост, в котором женщина высказала свои возмущения в адрес врачей скорой помощи. Она рассказала историю, как у неё на глазах умирал мужчина, а медики не спешили спасать его. В итоге мужчина скончался.



— Мужчине стало плохо на улице, и мы вызвали скорую, — сообщила автор поста. — Он потерял сознание и завис в непонятной позе. На лице были многочисленные гематомы, разбит нос. Скорую вызвали в 15:35, приехали — в 16:49. Несколько раз я звонила в скорую и просила прислать бригаду реанимации, так как мужчина умирал, но диспетчер скорой бросил трубку в момент последнего звонка. Скорая подъехала абсолютно неторопливо, без мигалок и сирены. Констатировали смерть. 1 час 15 минут к нам ехала скорая.

