Пострадали женщина и шестилетний мальчик: подробности ДТП с грузовиком и легковушкой

Легковушку смяло в гармошку
Фото: УМВД по ЯО
Стала известна информация о пострадавших в ДТП с грузовиком и ВАЗ-2114.
Ранее наши читатели, ставшие свидетелями аварии, рассказали, что никто не пострадал. Однако в УМВД по Ярославской области уточнили: в ДТП пострадали два человека.
— 34-летняя водитель ВАЗ госпитализирована. Также медицинская помощь потребовалась шестилетнему мальчику, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Напомним, на трассе М-8 недалеко от Данилова грузовик «Хёндай» сзади въехал в ВАЗ-2114. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.