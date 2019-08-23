Пострадали женщина и шестилетний мальчик: подробности ДТП с грузовиком и легковушкой

Стала известна информация о пострадавших в ДТП с грузовиком и ВАЗ-2114.

Ранее наши читатели, ставшие свидетелями аварии, рассказали, что никто не пострадал. Однако в УМВД по Ярославской области уточнили: в ДТП пострадали два человека.

— 34-летняя водитель ВАЗ госпитализирована. Также медицинская помощь потребовалась шестилетнему мальчику, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, на трассе М-8 недалеко от Данилова грузовик «Хёндай» сзади въехал в ВАЗ-2114. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.