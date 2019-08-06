«Ты моя слабость»: ярославну 8 лет преследует маньяк. Почему ей не смогла помочь полиция

«Неадекватный человек преследует нашу семью восемь лет, потому что влюблён в мою маму. Ходит по пятам: в магазин, на работу, в спортзал, сидит у подъезда. Полиция ничего не делает». Такое сообщение от отчаяния оставила Дарья Кириллова (данные изменены по просьбе героев материала — Прим. ред.) в соцсетях. Первая мысль: да разве такое может быть? Зачем постороннему человеку сутками напролёт сидеть у подъезда? Он что, вообще больше ничем не занимается? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы нашли семью, которая оставила это сообщение, и поехали к ним домой. Дарья вышла встретить нас. Буквально через секунду после того, как она показалась на горизонте, перед нами (мы сидели в машине) возник мужчина со странным взглядом. Он быстрым шагом, размахивая руками, направился навстречу Дарье. Она развернулась и пошла от него прочь. Потом остановилась. Он прошёл мимо и скрылся из виду.

Увидев Дарью, мужчина зашагал за ней следом. Дарья — в жёлтой толстовке Фото: Александра Савельева

— Вы видели его? Это он, — сказала нам Дарья, когда мы встретились. — Он так делает всегда. Проходит мимо меня или мамы специально, чтобы мы его видели. «Ты моя главная слабость» Эта история началась в 2011 году, когда мама Дарьи Ирина по рекомендации подруги наняла рабочего, чтобы сделать в квартире ремонт. Сначала всё было нормально, но потом со стороны Олега начались странные знаки внимания: он мог приклеить букет на входную дверь или оставить подарок. То, что у Ирины есть муж, его не смущало. Потом начались СМС странного и неприятного характера: «Энштейна исключали из школы дважды. Бетховен был глухим. Да, Ирина. У меня тоже есть слабости — ты главная», «Когда я угомонюсь выходи за меня замуж! Я думаю о тебе двадцать пять часов в сутки, восемь дней в неделю» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Это был конец 2011 года. В то же время мужчина пригнал свою машину под окна Ирининого дома и буквально жил там. — Однажды мы приехали домой, но не смогли туда попасть, потому что этот человек стоял возле подъезда. Мы развернулись и поехали прочь, а он катался за нами по Ярославлю. Я поехала и написала заявление в полицию, что меня преследуют. Но всерьёз это не восприняли, — рассказала нам Ирина.

Дальше — больше. Куда бы Ирина ни пошла, назойливый поклонник всюду следовал за ней. Ирина снова стала писать заявления в полицию. Но каждый раз приходили отказы в возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции не находили в действиях мужчины состава преступления. В России такого состава преступления, как преследование, нет ни в Кодексе об административных правонарушениях, ни в Уголовном кодексе. Погибли два человека Однажды Ирина снова вызвала сотрудников полиции. — Они были у меня дома, а он стоял, как всегда, под окнами. Подъехала ещё одна машина с сотрудниками полиции, но без опознавательных знаков. Олег сел в свою машину и попытался от них скрыться. Полицейские погнались за ним. А потом я слышу, как они передают по рации тем полицейским, которые были у меня дома, что Олег на своей машине врезался в другую. Погибли два человека, супружеская пара. Двое детей остались сиротами. Он гнал на красный со скоростью 150 километров в час, — рассказала Ирина. Но мужчину не задержали. На следующий день он появляется у Ирины на работе. С этого момента он не просто ходит за ней следом.

— Он стал меня трогать. Мог подойти прямо на улице и схватить или даже ударить. Он начал вымещать свои эмоции на машине, пинал её, бил по ней. Как-то он ворвался в раздевалку спортзала, напал на меня, ударил по голове. У меня было сотрясение мозга. Всё это происходило на глазах нескольких свидетелей, — рассказала Ирина. Каждый раз женщина писала заявление в полицию. И каждый раз получала отказ в возбуждении уголовного дела.

Состава преступления полиция не находила Фото: Александра Савельева

Всё это время длились судебные тяжбы по тому ДТП, в котором погибли два человека. В итоге в 2013 году суд признал мужчину виновным и дал ему четыре года колонии-поселения. Пока он был в тюрьме, Ирина и её семья жили спокойно. Но недавно он снова появился возле дома Ирины.

У преследователя, по словам Ирины, есть жена, которая активно поддерживала мужа во время суда и нанимала хороших адвокатов. Более того, супруга Олега в телефонном разговоре с Ириной сказала: «Так тебе и надо. Будешь знать, как чужого мужа из семьи уводить».

Вышел и снова стал преследовать — Вплотную я с ним столкнулась 23 февраля 2019 года. Он снова сидел у подъезда. Не давал зайти. Это он так развлекается, — сказала нам Ирина.

— Вы пытались с ним поговорить? Спросить, что ему нужно? — спросили мы у Ирины и Дарьи. — Смысл какой? Я подходила к нему, спрашивала, что он тут делает. Он сказал: «Я музыку слушаю», — ответила нам Дарья. — Ваш папа, может, пытался поговорить с ним по-мужски? — Зачем? Чтобы его потом на 20 лет посадили? — сказала нам Дарья. Что сказала полиция Хорошо, а что же полиция? Почему отказывают в возбуждении уголовного дела? Тем более если мужчина нападает на Ирину. У неё есть справка из травмпункта о черепно-мозговой травме. Она есть в распоряжении редакции. Почему не привлекают мужчину к административной ответственности за порчу машины? Тем более, как говорит Ирина, этому были свидетели. На эти вопросы женщина не может толком ответить, только разводит руками. На столе — кипа бумаг, официальных документов из полиции. Заявления от Ирины и её мужа и столько же отказов в возбуждении дел. На вопрос по машине мы сразу нашли ответ. В полиции потребовали справку, которая бы подтверждала повреждения машины. Но ни Ирина, ни её муж её почему-то не предоставили. Сам же навязчивый поклонник каждый раз пользовался своим правом не давать показания.

Ирина и её муж не смогли доказать, что Олег испортил их машину Фото: Александра Савельева

Чтобы понять, почему полиция не возбуждала дело в отношении мужчины после его нападения, мы обратились за комментарием в УМВД по Ярославской области. — В Заволжский отдел полиции от женщины поступало несколько заявлений. По всем фактам были проведены доследственные проверки. Сотрудниками полиции были собраны все материалы по фактам нанесения побоев заявительнице. Впоследствии они были направлены в мировой суд для возбуждения уголовного дела. Заявительнице было разъяснено право обращения в суд в частном порядке. В июле 2016 года были внесены поправки в Уголовный кодекс России. Так, например, человек может понести уголовное наказание за побои, если ранее он привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение. В 2013 году решением суда за совершение ДТП мужчина отправился на четыре года в колонию-поселение. После его освобождения от заявительницы в полицию сообщений не поступало. При совершении преступления ей необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы, — прокомментировали ситуацию в УМВД по Ярославской области.

Ирине нужно обратиться в суд Фото: Александра Савельева

Иными словами, полиция отправляла Ирину в мировой суд, чтобы она сама писала там заявление на навязчивого кавалера, поскольку это дело частного характера. В таких ситуациях именно суд решает, возбуждать уголовное дело или нет. Ирина же в суд пока не обращалась. — Что мне делать, я не знаю. Но я считаю, что рядом со мной находится неадекватный человек, — сказала нам Ирина. Комментарий специалиста Надежда Клюева, психолог: — В данном случае речь идёт о так называемом психологическом насилии. Женщина чувствует дискомфорт, опасность, беззащитность. Восемь лет — это очень большой срок, это уже патологическая привязанность. Я бы рекомендовала начать с разговора. Но женщина обязательно должна разговаривать вместе со своим мужем, чтобы показать, что она под защитой. Далее — уже обращаться в полицию. Если полиция бездействует, нужно идти к уполномоченному по правам человека. В самых крайних случаях, как этот, большую роль на себя должен взять муж и защитить свою жену. Может быть, даже припугнуть преследователя.