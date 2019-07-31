Оторвало колесо: в Ярославле на скользкой дороге перевернулась иномарка

Сегодня утром на Промышленном шоссе случилось серьезное ДТП. На дороге разбилась иномарка. Видимо, водитель пытался совершить резкий манёвр, но на скользкой дороге автомобиль «Сузуки» занесло. Иномарка опрокинулась на крышу и получила серьёзные повреждения.

Скорее всего, в этом ДТП водитель не пострадал. В ГИБДД пока выясняют обстоятельства аварии.

— Ехал один, никто не пострадал. Оторвало заднее правое колесо после этого влетел в отбойник и перевернулся, — написал очевидец ДТП Олег Новиков.

