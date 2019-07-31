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Оторвало колесо: в Ярославле на скользкой дороге перевернулась иномарка

Подробности и фотографии утреннего ДТП

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Авария случилась около восьми часов утра

Фото: Андрей Трифонов, Андрей Воробьев

Сегодня утром на Промышленном шоссе случилось серьезное ДТП. На дороге разбилась иномарка. Видимо, водитель пытался совершить резкий манёвр, но на скользкой дороге автомобиль «Сузуки» занесло. Иномарка опрокинулась на крышу и получила серьёзные повреждения.

ДТП спровоцировало небольшую пробку

ДТП спровоцировало небольшую пробку

Скорее всего, в этом ДТП водитель не пострадал. В ГИБДД пока выясняют обстоятельства аварии.

— Ехал один, никто не пострадал. Оторвало заднее правое колесо после этого влетел в отбойник и перевернулся, — написал очевидец ДТП Олег Новиков.

автор: Макс Караулов

Ещё одно серьёзное ДТП случилось вчера вечером. На выезде из Ярославля столкнулись «Газель» и экскаватор. Осколки от машин разлетелись по всей трассе. Проезжающие мимо водители сняли последствия аварии на видео.

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