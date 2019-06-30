В Ярославской области бабушка застала десятилетнюю внучку и её отчима в постели голыми

В Ярославской области отчим совращал свою десятилетнюю падчерицу. За грязным занятием мужчину застала бабушка девочки.

Семья живёт в Рыбинске. В тот вечер мужчина и падчерица были дома одни. Мама девочки ушла по делам.

— Неожиданно пришла бабушка девочки и застала мужчину в кровати с внучкой. Они лежали голыми, — рассказал источник 76.RU.

Бабушка немедленно сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Позже следователи дали комментарий по этому делу.