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В Ярославской области бабушка застала десятилетнюю внучку и её отчима в постели голыми

Женщина неожиданно пришла домой

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Девочка и отчим были дома одни

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области отчим совращал свою десятилетнюю падчерицу. За грязным занятием мужчину застала бабушка девочки.

Семья живёт в Рыбинске. В тот вечер мужчина и падчерица были дома одни. Мама девочки ушла по делам.

— Неожиданно пришла бабушка девочки и застала мужчину в кровати с внучкой. Они лежали голыми, — рассказал источник 76.RU.

Бабушка немедленно сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Позже следователи дали комментарий по этому делу.

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