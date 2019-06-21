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На ярославском НПЗ на установке погиб рабочий

Что говорят о трагедии сотрудники завода и следователи

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Трагедия произошла сегодня утром

Фото: Александра Савельева

Сегодня на ярославском НПЗ произошло ЧП: погиб рабочий. По нашей информации, двое мужчин полезли на серную установку без специальных приборов защиты. Один смог спуститься, а второму стало плохо. Сотрудники НПЗ вызвали скорую, но врачи не смогли помочь пострадавшему.

— Установка высокая, туда на вышке поднимают. И погибший пролежал там целый день на солнце, только недавно его сняли, — рассказал источник 76.RU.

На самом НПЗ подтвердили, что трагедия действительно произошла.

— 21 июня на территории ярославского НПЗ скончался работник одной из подрядных организаций. Причины смерти устанавливаются, ведутся следственные действия, — прокомментировали происшествие в пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС».

— Сегодня в городе Ярославле на территории нефтеперерабатывающего завода было обнаружено тело 60-летнего сварщика, выполнявшего подрядные работы по обслуживанию оборудования. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка. Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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НПЗпогиб рабочий

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
21 июн 2019 в 17:09

Что за установка?Серной такой нет .

Александр
21 июн 2019 в 16:33

Повышение пенсионного возраста, так и будем умирать прямо на рабочем месте...

21 июн 2019 в 16:43

Куча пенсионеров вкалывают и нифига не хотят уходить С работы особенно женщины операторы!