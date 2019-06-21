На ярославском НПЗ на установке погиб рабочий

Трагедия произошла сегодня утром
Фото: Александра Савельева
Сегодня на ярославском НПЗ произошло ЧП: погиб рабочий. По нашей информации, двое мужчин полезли на серную установку без специальных приборов защиты. Один смог спуститься, а второму стало плохо. Сотрудники НПЗ вызвали скорую, но врачи не смогли помочь пострадавшему.
— Установка высокая, туда на вышке поднимают. И погибший пролежал там целый день на солнце, только недавно его сняли, — рассказал источник 76.RU.
На самом НПЗ подтвердили, что трагедия действительно произошла.
— 21 июня на территории ярославского НПЗ скончался работник одной из подрядных организаций. Причины смерти устанавливаются, ведутся следственные действия, — прокомментировали происшествие в пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС».
— Сегодня в городе Ярославле на территории нефтеперерабатывающего завода было обнаружено тело 60-летнего сварщика, выполнявшего подрядные работы по обслуживанию оборудования. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка. Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.