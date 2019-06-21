На ярославском НПЗ на установке погиб рабочий

Сегодня на ярославском НПЗ произошло ЧП: погиб рабочий. По нашей информации, двое мужчин полезли на серную установку без специальных приборов защиты. Один смог спуститься, а второму стало плохо. Сотрудники НПЗ вызвали скорую, но врачи не смогли помочь пострадавшему.

— Установка высокая, туда на вышке поднимают. И погибший пролежал там целый день на солнце, только недавно его сняли, — рассказал источник 76.RU.

На самом НПЗ подтвердили, что трагедия действительно произошла.

— 21 июня на территории ярославского НПЗ скончался работник одной из подрядных организаций. Причины смерти устанавливаются, ведутся следственные действия, — прокомментировали происшествие в пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС».