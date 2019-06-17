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Жилой дом тушили всю ночь
В пожаре погибли два человека
Фото: управление МЧС по Ярославской области
Ярославские следователи начали проверку после гибели двух человек в крупном пожаре в селе Назарово в Некоузском районе Ярославской области. Пожар произошёл в эти выходные: поздно вечером 15 июня загорелся деревянный жилой дом. Пламя полностью сожгло строение вместе с 39-летним хозяином и его 55-летней сожительницей.
— В результате пожара погибли 39-летний хозяин жилища и его 55-летняя сожительница. По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Следователь уже пообщался с очевидцами, а тела погибших отправлены в бюро судмедэкспретизы, чтобы определить точную причину смерти. Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с печкой.
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Какой то мезальянс возрастной.
А печку надо перекладывать вовремя. Утину напишите, типа, печников нет, газ не провести, приезжай к нам на чай!