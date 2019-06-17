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В пожаре в Ярославской области погибли два человека: в проверке подключились следователи

Жилой дом тушили всю ночь

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В пожаре погибли два человека

Фото: управление МЧС по Ярославской области 

Ярославские следователи начали проверку после гибели двух человек в крупном пожаре в селе Назарово в Некоузском районе Ярославской области. Пожар произошёл в эти выходные: поздно вечером 15 июня загорелся деревянный жилой дом. Пламя полностью сожгло строение вместе с 39-летним хозяином и его 55-летней сожительницей. 

— В результате пожара погибли 39-летний хозяин жилища и его 55-летняя сожительница. По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. 

Следователь уже пообщался с очевидцами, а тела погибших отправлены в бюро судмедэкспретизы, чтобы определить точную причину смерти. Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с печкой. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер1
17 июн 2019 в 17:26

Какой то мезальянс возрастной.
А печку надо перекладывать вовремя. Утину напишите, типа, печников нет, газ не провести, приезжай к нам на чай!