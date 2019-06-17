Ярославские следователи начали проверку после гибели двух человек в крупном пожаре в селе Назарово в Некоузском районе Ярославской области. Пожар произошёл в эти выходные: поздно вечером 15 июня загорелся деревянный жилой дом. Пламя полностью сожгло строение вместе с 39-летним хозяином и его 55-летней сожительницей.

— В результате пожара погибли 39-летний хозяин жилища и его 55-летняя сожительница. По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

