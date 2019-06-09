Мотоциклист влетел в маршрутку: первые подробности и фото с места ДТП

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Ярославца увезли на скорой
Мотоциклиста увезли в больницу
Сегодня днём в Брагино в районе посёлка Норское произошло ДТП: мотоциклист влетел в маршрутку. По сообщениям очевидцев аварии, мотоциклист остался жив.
— Сидел на асфальте. Живой, — пишут в группе «Первый Ярославский автопортал».
— У мотоциклиста открытый перелом ноги, — сообщил очевидец ДТП Сергей Трегубов.
Пострадавшего увезли на скорой.