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Происшествия

Мотоциклист влетел в маршрутку: первые подробности и фото с места ДТП

Ярославца увезли на скорой

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Мотоциклиста увезли в больницу

Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

Сегодня днём в Брагино в районе посёлка Норское произошло ДТП: мотоциклист влетел в маршрутку. По сообщениям очевидцев аварии, мотоциклист остался жив.

— Сидел на асфальте. Живой, — пишут в группе «Первый Ярославский автопортал».

У мотоциклиста открытый перелом ноги

Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

— У мотоциклиста открытый перелом ноги, — сообщил очевидец ДТП Сергей Трегубов.

Пострадавшего увезли на скорой.

ДТП произошло в посёлке Норское

Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии

Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

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