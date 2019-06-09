В Переславле полуторагодовалый малыш выпал из окна

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Первые подробности ЧП в Ярославской области
Мальчик облокотился на москитную сетку и упал
Сегодня Переславле-Залесском из окна квартиры на третьем этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Малыша с множественными травмами увезли в больницу.
— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
По предварительным данным следователей, ребенок, оставшись в комнате на некоторое время без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.
В следственном управлении предупреждают: на москитную сетку нельзя надеяться в вопросах безопасности.
— Главная причина падения детей — это распахнутые настежь окна с противомоскитными сетками. Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5–6 лет, — говорят в СК. — Именно москитная сетка является самой опасной частью открытого окна. Она не выдерживает веса ребенка.
Как защитить ребенка от падения из окна
— Не оставляйте маленьких детей одних.
— Отодвиньте от окон все виды мебели.
— Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.
— Никогда не рассчитывайте на москитные сетки!
— Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.
— Установите оконные решетки, которые защитят детей от падения из открытых окон.
Куда власти смотрят(((Понастроили тут домов(((Землянки надо и соломку на пол там стелить!!!!Беречь народ надо!!!!Правда АнжАнер1????