В Переславле полуторагодовалый малыш выпал из окна

Сегодня Переславле-Залесском из окна квартиры на третьем этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Малыша с множественными травмами увезли в больницу.

— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.



По предварительным данным следователей, ребенок, оставшись в комнате на некоторое время без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

В следственном управлении предупреждают: на москитную сетку нельзя надеяться в вопросах безопасности.