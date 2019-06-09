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В Переславле полуторагодовалый малыш выпал из окна

Первые подробности ЧП в Ярославской области

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Мальчик облокотился на москитную сетку и упал

Фото: Ольга Прохорова

Сегодня Переславле-Залесском из окна квартиры на третьем этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Малыша с множественными травмами увезли в больницу. 

— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

По предварительным данным следователей, ребенок, оставшись в комнате на некоторое время без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. 

В следственном управлении предупреждают: на москитную сетку нельзя надеяться в вопросах безопасности. 

— Главная причина падения детей — это распахнутые настежь окна с противомоскитными сетками. Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5–6 лет, — говорят в СК. — Именно москитная сетка является самой опасной частью открытого окна. Она не выдерживает веса ребенка.

Как защитить ребенка от падения из окна
 — Не оставляйте маленьких детей одних.
— Отодвиньте от окон все виды мебели.
— Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.
— Никогда не рассчитывайте на москитные сетки!
— Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.
— Установите оконные решетки, которые защитят детей от падения из открытых окон. 

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Ольга Прохорова

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КОММЕНТАРИИ (3)

ares-mars17
9 июн 2019 в 14:04

Да сколько можно то? Когда родители мозгами научатся пользоваться???

Александр Брагинский
9 июн 2019 в 16:14

Куда власти смотрят(((Понастроили тут домов(((Землянки надо и соломку на пол там стелить!!!!Беречь народ надо!!!!Правда АнжАнер1????

ольга
9 июн 2019 в 15:22

К сожалению у нас так и будут детки падать из окон,пока нерадивых родителей не будут РЕАЛЬНО САЖАТЬ В ТЮРЬМУ.....