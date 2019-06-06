«Потемнело в глазах»: в центре Ярославля прохожие спасли женщину, получившую солнечный удар

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Как в жару не попасть в подобную ситуацию
Женщине стало настолько плохо, что пришлось вызывать врачей скорой помощи
Летом многие стараются побольше находиться на улице, но в такую жару, как сейчас, это может быть опасно — есть риск получить солнечный удар. Такой случай произошёл сегодня утром в Ярославле на проспекте Ленина возле дома № 30.
— Женщина шла по тротуару, как вдруг рухнула на землю и не могла встать, — рассказали очевидцы. — Люди бросились на помощь: дали ей бутылку воды, завели в местную парикмахерскую, а там положили на лоб холодное мокрое полотенце.
Оказалось, что женщина приехала с севера и не привыкла к такой жаре.
— Я не привыкла к такой жаркой погоде, — объяснила пострадавшая. — Я шла, шла, потом у меня потемнело в глазах, я упала и перестала понимать, что происходит.
На место происшествия приехали врачи скорой помощи.
Пришедший в Ярославль северный ветер не смог повлиять на ход лета — на город обрушилась 30-градусная жара. А вот под конец июня погода чуть испортится — с середины месяца уже прогнозируют дожди и грозы.
— Обычно солнечный удар проявляется такими симптомами: головная боль, тошнота, потемнение в глазах, потеря сознания, — объяснила терапевт Татьяна Торопина.
В жару рекомендуется носить лёгкие головные уборы из светлого материала, сильнее отражающего солнечный свет, и такую же одежду, не мешающую испарению. Будет полезным уменьшить нагрузки и делать более частые перерывы во время работы и при передвижениях под солнечными лучами. Важно избегать переполнения желудка и не пить алкоголь.