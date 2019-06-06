«Потемнело в глазах»: в центре Ярославля прохожие спасли женщину, получившую солнечный удар

Летом многие стараются побольше находиться на улице, но в такую жару, как сейчас, это может быть опасно — есть риск получить солнечный удар. Такой случай произошёл сегодня утром в Ярославле на проспекте Ленина возле дома № 30.

— Женщина шла по тротуару, как вдруг рухнула на землю и не могла встать, — рассказали очевидцы. — Люди бросились на помощь: дали ей бутылку воды, завели в местную парикмахерскую, а там положили на лоб холодное мокрое полотенце.



Оказалось, что женщина приехала с севера и не привыкла к такой жаре.

