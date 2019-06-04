В центре Ярославля маршрутка столкнулась с легковушкой: на дороге пробка

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Фото с места ДТП
В ДТП попала маршрутка № 46
Сегодня в центре Ярославля произошло ДТП — столкнулись маршрутка № 46 и легковой автомобиль. Машины на Первомайской улице (ближе к Красной площади) развернуло так, что они перегородили полосы движения.
— Скапливается пробка, — рассказал очевидец ДТП Николай Серов. — Перегородили две полосы из трёх.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка действительно есть — вся Первомайская в этом месте обозначена темно-бордовым цветом.
Пробки сегодня были не только из-за ДТП. Из-за мусульманского праздника Ураза-байрам в центре утром перекрыли движение.