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Происшествия

В центре Ярославля маршрутка столкнулась с легковушкой: на дороге пробка

Фото с места ДТП

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В ДТП попала маршрутка № 46

Фото: Николай Серов

Сегодня в центре Ярославля произошло ДТП — столкнулись маршрутка № 46 и легковой автомобиль. Машины на Первомайской улице (ближе к Красной площади) развернуло так, что они перегородили полосы движения.

— Скапливается пробка, — рассказал очевидец ДТП Николай Серов. — Перегородили две полосы из трёх.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка действительно есть — вся Первомайская в этом месте обозначена темно-бордовым цветом.

Маршрутку откинуло в сторону

Фото: Николай Серов

Пробки сегодня были не только из-за ДТП. Из-за мусульманского праздника Ураза-байрам в центре утром перекрыли движение.

Из-за ДТП в центре Ярославля образовались пробки

Фото: Николай Серов

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

пробкиДТП

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 июн 2019 в 13:19

Ну столкнулись, ну и что?

Ggt4
4 июн 2019 в 12:21

СенсацЫонная новость! Срочно в номер!!!