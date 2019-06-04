В центре Ярославля маршрутка столкнулась с легковушкой: на дороге пробка

Сегодня в центре Ярославля произошло ДТП — столкнулись маршрутка № 46 и легковой автомобиль. Машины на Первомайской улице (ближе к Красной площади) развернуло так, что они перегородили полосы движения.

— Скапливается пробка, — рассказал очевидец ДТП Николай Серов. — Перегородили две полосы из трёх.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка действительно есть — вся Первомайская в этом месте обозначена темно-бордовым цветом.