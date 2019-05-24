В Ярославле трёхлетний ребёнок головой застрял в сиденье от унитаза

В Ярославле трёхлетний малыш застрял в детском сиденье от унитаза. Родителям пришлось вызывать спасателей, так как сами они справиться не смогли.

— Всё произошло за считанные секунды. Ребёнок, играя, надел на себя детское сиденье. Приехавшие на помощь спасатели с помощью кусачек аккуратно, по кусочкам, чтобы не травмировать малыша, откусывали пластик сиденья. Через пять минут шея мальчика была свободна. Спасатели осмотрели ребенка на предмет возможных травм, которых, к счастью, удалось избежать, посоветовали малышу не надевать больше подобное «украшение». А вот родителям придется покупать новое сиденье взамен испорченного, — рассказали в Центре гражданской защиты.