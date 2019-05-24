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Происшествия

В Ярославле трёхлетний ребёнок головой застрял в сиденье от унитаза

Малыша доставали спасатели

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Мальчик заигрался

Фото: Центр гражданской защиты по ЯО

В Ярославле трёхлетний малыш застрял в детском сиденье от унитаза. Родителям пришлось вызывать спасателей, так как сами они справиться не смогли.

— Всё произошло за считанные секунды. Ребёнок, играя, надел на себя детское сиденье. Приехавшие на помощь спасатели с помощью кусачек аккуратно, по кусочкам, чтобы не травмировать малыша, откусывали пластик сиденья. Через пять минут шея мальчика была свободна. Спасатели осмотрели ребенка на предмет возможных травм, которых, к счастью, удалось избежать, посоветовали малышу не надевать больше подобное «украшение». А вот родителям придется покупать новое сиденье взамен испорченного, — рассказали в Центре гражданской защиты.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детиспасатели

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
24 мая 2019 в 16:41

Опять спасатели, кусачки, а у отца рук и кусачек нет?!

Гость
24 мая 2019 в 16:14

Сантехником будет.

Гостья
24 мая 2019 в 16:11

Это же дети.