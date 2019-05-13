В майские праздники в Ярославской области пропали трое молодых мужчин: подробности

8 мая на Которольсной набережной пропал 28-летний Павел Архипов. Последний раз его видели в районе улицы Магистральной.

В майские праздники в Ярославской области пропали сразу несколько человек. Родственники пропавших обратились за помощью в полицию и поисково-спасательные организации.

— Рассматриваются разные версии случившегося, но на данный момент основной из них является, что пропавший утонул, — сообщили 76.RU в правоохранительных органах. — Поэтому и пришлось привлекать водолазов из МЧС. Тем не менее поиски по другим направлениям также продолжаются.

На вид Павлу Архипову 30 лет, его рост — 190 см, крупного телосложения, глаза голубые, лицо овальное. У мужчины нет волос на голове, брови, ресницы отсутствуют.

С 10 мая родственники разыскивают 33-летнего Михаила Морякова из Угличского района. У мужчины тёмно-русые волосы, карие глаза, рост 170 сантиметров. На момент пропажи он был одет в чёрно-синий костюм с надписью «Охрана» на спине и груди.



11 мая в Ярославле пропал 26-летний Никита Лукашин. Мужчина вышел из дома и не вернулся.



— У Никиты татуировки на обеих руках, от плеча до локтя. Он носит очки, — рассказали волонтёры отряда «Лиза Алерт».



У Никиты тёмные волосы, зелёные глаза, рост 170 сантиметров. Был одет в чёрную куртку, тёмную футболку, тёмно-синие джинсы. С собой была сумка с красными полосками.

