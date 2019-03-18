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Происшествия

В Ярославле с крыши ресторана свалилась глыба льда: подробности

Куча снега упала возле входа в парк

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Чудом никто не пострадал

Фото: Елена Вышинская/«Жесть Ярославль»

Сегодня днём в Ярославле прямо на оживлённый тротуар с крыши ресторана «Ярбург» свалилась огромная глыба льда. Куча снега упала на улице Чкалова, возле входа в Юбилейный парк.

— Слава богу, никто не пострадал. А ведь там ходят дети, — говорит Елена Вышинская, которая выложила фотографии в группе «Жесть Ярославль».

По словам ярославцев, в этом месте уже не раз с крыши обваливается снежная глыба: 

— Им без разницы, в том году буквально в 10 сантиметрах передо мной и ребенком свалилась глыба, правда, поменьше, но нам бы хватило, — рассказывает ярославна Дарья Белуга. — Я им звонила, сказали, гендиректор в больнице лежит, замов нет, администраторы — девочки — на крышу не полезут, вот и всё.

Сейчас заведение закрыто, поэтому за крышей никто не ухаживает

Фото: Елена Вышинская/«Жесть Ярославль»

Мы уже не раз писали о подобных случаях. Практически во всех пострадали люди и автомобили. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
18 март 2019 в 19:28

При чем тут болезнь гендиректора? Он на крышу полез бы что ли? У здания есть собственник, который должен кого-либо нанять для очистки крыши. Ну или сам туда пусть лезет. Так то да, возле самого входа/выхода из парка глыба рухнула. Это настоящее ЧП, но только не для Ярославля.

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