В Ярославле с крыши ресторана свалилась глыба льда: подробности

Сегодня днём в Ярославле прямо на оживлённый тротуар с крыши ресторана «Ярбург» свалилась огромная глыба льда. Куча снега упала на улице Чкалова, возле входа в Юбилейный парк.



— Слава богу, никто не пострадал. А ведь там ходят дети, — говорит Елена Вышинская, которая выложила фотографии в группе «Жесть Ярославль».



По словам ярославцев, в этом месте уже не раз с крыши обваливается снежная глыба:

— Им без разницы, в том году буквально в 10 сантиметрах передо мной и ребенком свалилась глыба, правда, поменьше, но нам бы хватило, — рассказывает ярославна Дарья Белуга. — Я им звонила, сказали, гендиректор в больнице лежит, замов нет, администраторы — девочки — на крышу не полезут, вот и всё.

