В МЧС рассказали подробности сильного пожара в Ростове Великом

Вчера в Ростове Великом на улице Достоевского практически напротив железнодорожного вокзала вспыхнул дом. Пламя очень быстро полностью охватило здание.



— Сообщение о возгорании поступило в 20:15, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Тушили его сотрудники двух пожарных частей.



Спасатели рассказали, что здание было расселено.



— В результате пожара пострадавших нет, — сказали в МЧС.



Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

