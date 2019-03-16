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Происшествия

В МЧС рассказали подробности сильного пожара в Ростове Великом

В Ярославской области загорелся дом

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Дом тушили спасатели двух пожарный частей

Фото: МЧС

Вчера в Ростове Великом на улице Достоевского практически напротив железнодорожного вокзала вспыхнул дом. Пламя очень быстро полностью охватило здание.

— Сообщение о возгорании поступило в 20:15, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Тушили его сотрудники двух пожарных частей.

Спасатели рассказали, что здание было расселено.

— В результате пожара пострадавших нет, — сказали в МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

пожар

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