Машину вынесло на пешеходный переход: в ДТП в Рыбинске пострадали люди

Накануне днём в 12:43 на Промышленном шоссе в Рыбинске столкнулись две иномарки: «Мерседес» и «Хёндай». От удара одну из машин вынесло на пешеходный переход. К счастью, в этот момент на проезжей части никого из пешеходов не было.



— В результате ДТП водитель «Хёндай» госпитализирован. Водитель «Мерседеса» не пострадал, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Вчера и в Ярославле не обошлось без серьёзных аварий. На проспекте Фрунзе столкнулись ВАЗ и «Киа». Есть пострадавшие.

