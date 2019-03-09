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Происшествия

Машину вынесло на пешеходный переход: в ДТП в Рыбинске пострадали люди

Подробнее об аварии в Ярославской области

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ДТП в Рыбинске на Промышленном шоссе

Фото: ГУ МЧС по ЯО

Накануне днём в 12:43 на Промышленном шоссе в Рыбинске столкнулись две иномарки: «Мерседес» и «Хёндай». От удара одну из машин вынесло на пешеходный переход. К счастью, в этот момент на проезжей части никого из пешеходов не было.

— В результате ДТП водитель «Хёндай» госпитализирован. Водитель «Мерседеса» не пострадал, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Вчера и в Ярославле не обошлось без серьёзных аварий. На проспекте Фрунзе столкнулись ВАЗ и «Киа». Есть пострадавшие.

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Анна Лурье

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