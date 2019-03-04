Тушили 40 минут: появилось видео полыхающего автобуса на Московском проспекте

Сегодня в семь утра возле остановки «Дворец культуры "Нефтяник"» вспыхнул автобус.





— Автобус «Неоплан» был пустой, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.



На месте работали 13 спасателей и три пожарные машины. Для того, чтобы потушить полыхающий транспорт, потребовалось 40 минут.



— У автобуса выгорел салон, — рассказали в МЧС.

