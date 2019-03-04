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Происшествия
Загорелся автобус

Тушили 40 минут: появилось видео полыхающего автобуса на Московском проспекте

Техника загорелась в Ярославле рано утром

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Пожар произошёл на Московском проспекте

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

Сегодня в семь утра возле остановки «Дворец культуры "Нефтяник"» вспыхнул автобус


— Автобус «Неоплан» был пустой, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

На месте работали 13 спасателей и три пожарные машины. Для того, чтобы потушить полыхающий транспорт, потребовалось 40 минут.

— У автобуса выгорел салон, — рассказали в МЧС.

Сейчас специалисты разбираются в том, что стало причиной такого сильного пожара.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

пожаравтобус

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