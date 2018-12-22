В Ярославле авто влетело в троллейбус

Авария произошла около полуночи
ДТП произошло в ночь на 22 декабря в Брагино. Около полуночи в остановившийся на остановке троллейбус влетел легковой автомобиль. Аварию снял на регистратор автомобилист, проезжающий мимо.
— Это случилось на улице Пионерской, — написал свидетель ДТП в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
На видео видно, что водитель легковушки пытался затормозить, но оказалось слишком поздно. По скользкой дороге машина въехала прямо в троллейбус. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.
Сегодня в центре Ярославля водители двух «Мерседесов» не смогли решить, кто из них должен проехать первым. Из-за ДТП собралась большая пробка.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90