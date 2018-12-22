22 декабря суббота
СЕЙЧАС -9°С

Сейчас в Ярославле

-9°

пасмурно Ощущается как -15

4 м/с , восточный
764мм
86%
Подробнее
usd 68.01
eur 77.97

Темы

СЕЙЧАС -9°С
usd 68.01
eur 77.97
Происшествия

В Ярославле авто влетело в троллейбус

ДТП попало на видеорегистратор

Поделиться

1 197
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Авария произошла около полуночи

Фото: Первый ярославский автопортал/Vk.com

ДТП произошло в ночь на 22 декабря в Брагино. Около полуночи в остановившийся на остановке троллейбус влетел легковой автомобиль. Аварию снял на регистратор автомобилист, проезжающий мимо.

— Это случилось на улице Пионерской, — написал свидетель ДТП в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, что водитель легковушки пытался затормозить, но оказалось слишком поздно. По скользкой дороге машина въехала прямо в троллейбус. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.

Сегодня в центре Ярославля водители двух «Мерседесов» не смогли решить, кто из них должен проехать первым. Из-за ДТП собралась большая пробка.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ЯрославльДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90