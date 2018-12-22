В Ярославле авто влетело в троллейбус

ДТП произошло в ночь на 22 декабря в Брагино. Около полуночи в остановившийся на остановке троллейбус влетел легковой автомобиль. Аварию снял на регистратор автомобилист, проезжающий мимо.



— Это случилось на улице Пионерской, — написал свидетель ДТП в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».



На видео видно, что водитель легковушки пытался затормозить, но оказалось слишком поздно. По скользкой дороге машина въехала прямо в троллейбус. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.