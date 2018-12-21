Застал жену с любовником в квартире: подробности кровавой расправы над 31-летней женщиной

Женщина обнималась и целовалась с другим
Стали известны подробности кровавой драмы, где муж сначала изрезал, а потом забил до смерти свою жену.
Напомним, трагедия произошла в одном из домов Фрунзенского района на улице Суздальской: мужчина убил жену из-за ревности.
В тот февральский вечер 34-летний глава семьи вернулся домой, где его ждал неприятный сюрприз. В комнате 31-летняя жена обнималась и целовалась с абсолютно незнакомым мужчиной.
— Сейчас я тебя убью! — с порога заявил разозлённый мужчина.
Он пошёл на кухню, чтобы взять в нож. В это время жена спряталась в другой комнате, а горе-любовник решил, что ему больше ловить нечего, и просто сбежал. Схватив кухонный нож, обманутый мужчина вернулся к жене. Та пыталась оправдаться, но супруг её не слушал. Он начал наносить ей удары ножом до тех пор, пока она не затихла. А потом добил тем, что первое попалось под руку. После этого он пошёл домой к своей маме, сообщил ей о том, что сделал, позвонил в полицию и... сел выпивать.
— Свою вину мужчина признал, раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело. Он задержан, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
На допросе мужчина сказал, что на такой поступок его толкнули постоянные измены жены. Любвеобильная женщина меняла ухажёров как перчатки. Кстати, у пары есть ребёнок. Но живёт он с бабушкой, так как оба родителя лишены родительских прав.
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