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Застал жену с любовником в квартире: подробности кровавой расправы над 31-летней женщиной

Ярославец не смог терпеть постоянные измены жены

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Женщина обнималась и целовалась с другим

Фото: Александра Савельева

Стали известны подробности кровавой драмы, где муж сначала изрезал, а потом забил до смерти свою жену.

Напомним, трагедия произошла в одном из домов Фрунзенского района на улице Суздальской: мужчина убил жену из-за ревности.

В тот февральский вечер 34-летний глава семьи вернулся домой, где его ждал неприятный сюрприз. В комнате 31-летняя жена обнималась и целовалась с абсолютно незнакомым мужчиной.

— Сейчас я тебя убью! — с порога заявил разозлённый мужчина.

Он пошёл на кухню, чтобы взять в нож. В это время жена спряталась в другой комнате, а горе-любовник решил, что ему больше ловить нечего, и просто сбежал. Схватив кухонный нож, обманутый мужчина вернулся к жене. Та пыталась оправдаться, но супруг её не слушал. Он начал наносить ей удары ножом до тех пор, пока она не затихла. А потом добил тем, что первое попалось под руку. После этого он пошёл домой к своей маме, сообщил ей о том, что сделал, позвонил в полицию и... сел выпивать.

— Свою вину мужчина признал, раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело. Он задержан, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

На допросе мужчина сказал, что на такой поступок его толкнули постоянные измены жены. Любвеобильная женщина меняла ухажёров как перчатки. Кстати, у пары есть ребёнок. Но живёт он с бабушкой, так как оба родителя лишены родительских прав.

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Анна Лурье

ТЕГИ

ссораубийство

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