Застал жену с любовником в квартире: подробности кровавой расправы над 31-летней женщиной

Стали известны подробности кровавой драмы, где муж сначала изрезал, а потом забил до смерти свою жену.

Напомним, трагедия произошла в одном из домов Фрунзенского района на улице Суздальской: мужчина убил жену из-за ревности.

В тот февральский вечер 34-летний глава семьи вернулся домой, где его ждал неприятный сюрприз. В комнате 31-летняя жена обнималась и целовалась с абсолютно незнакомым мужчиной.

— Сейчас я тебя убью! — с порога заявил разозлённый мужчина.

Он пошёл на кухню, чтобы взять в нож. В это время жена спряталась в другой комнате, а горе-любовник решил, что ему больше ловить нечего, и просто сбежал. Схватив кухонный нож, обманутый мужчина вернулся к жене. Та пыталась оправдаться, но супруг её не слушал. Он начал наносить ей удары ножом до тех пор, пока она не затихла. А потом добил тем, что первое попалось под руку. После этого он пошёл домой к своей маме, сообщил ей о том, что сделал, позвонил в полицию и... сел выпивать.