Первым занесло внедорожник

Сегодня на юго-западной окружной дороге в Ярославле столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла на светофоре по направлению к деревне Чурилково.

По предварительной версии, «КИА-Спортейдж» занесло на заледенелой дороге в светофор. Не успел отреагировать на происходящее ехавший следом водитель «Форда» и врезался в «КИА». Следом паровозиком в иномарку уткнулся ВАЗ.

— У внедорожника разнесло перёд. Но, кажется, никто не пострадал, — сообщают очевидцы.

Кстати, ярославских водителей сегодня попросили не ездить по трассам.