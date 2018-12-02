Втроём на один светофор: на окружной дороге из-за заноса внедорожника пострадали ещё двое
2 декабря 2018 14:15
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Сегодня на юго-западной окружной дороге в Ярославле столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла на светофоре по направлению к деревне Чурилково.
По предварительной версии, «КИА-Спортейдж» занесло на заледенелой дороге в светофор. Не успел отреагировать на происходящее ехавший следом водитель «Форда» и врезался в «КИА». Следом паровозиком в иномарку уткнулся ВАЗ.
— У внедорожника разнесло перёд. Но, кажется, никто не пострадал, — сообщают очевидцы.
Кстати, ярославских водителей сегодня попросили не ездить по трассам.
Фото: Первый Ярославский автопортал 76 / vk.com
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