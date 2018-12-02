Ищут с квадрокоптером: на озере в Ярославской области пропал рыбак
2 декабря 2018 13:14
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64-летний Александр Гужов пропал 29 ноября. Он ушёл из дома в Ростове, чтобы порыбачить на озеро Неро. Больше мужчину не видели.
— Был одет в камуфляжный костюм, тёмно-зелёные сапоги, чёрную вязанную шапку, с собой взял рюкзак цвета хаки, — описывают пропавшего волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Сегодня поисковики поднимут над озером кварокоптер, чтобы осмотреть территорию с воздуха.
Рост у мужчины — 176, плотное телосложение, седые волосы с залысинами. Мужчине может быть нужна медицинская помощь.
Сообщить о пропавшем можно по номеру: 8–800–700–54–52.
Фото: Лиза Алерт / Vk.com
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