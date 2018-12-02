Пошёл четвертый день, как мужчина не возвращается с рыбалки

64-летний Александр Гужов пропал 29 ноября. Он ушёл из дома в Ростове, чтобы порыбачить на озеро Неро. Больше мужчину не видели.

— Был одет в камуфляжный костюм, тёмно-зелёные сапоги, чёрную вязанную шапку, с собой взял рюкзак цвета хаки, — описывают пропавшего волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Сегодня поисковики поднимут над озером кварокоптер, чтобы осмотреть территорию с воздуха.

Рост у мужчины — 176, плотное телосложение, седые волосы с залысинами. Мужчине может быть нужна медицинская помощь.

Сообщить о пропавшем можно по номеру: 8–800–700–54–52.