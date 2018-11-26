ДТП произошло сегодня около 2:45

Полицейские обнародовали информацию о ночном ДТП, которое произошло в третьем часу ночи в Ярославской области на границе Ростовского и Переславского районов.



— За рулём манипулятора «Ниссан», который врезался в автомашину «Валдай», ехал в сторону Москвы 39-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Он погиб на месте происшествия. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Авария произошла около половины третьего ночи. Ранее очевидцы рассказали, из каких регионов были угодившие в ДТП автомобили. Буквально через час в нескольких километрах от этого места произошло ещё одно ДТП на трассе — мужчина на «Хёндай-Акцент» не увидел пешехода, голосовавшего на дороге, и сбил его. Пешеход получил травмы, ему понадобилась помощь врачей.

