ДТП произошло сегодня около 2:45

Сегодня в третьем часу ночи в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Случилось это на трассе М-8 - на границе Переславского и Ростовского районов.



— Водитель манипулятора «Ниссан» с калужскими номерами, ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением и произвел попутное столкновение с автомобилем «Валдай» с номерами 76-го региона, — рассказали очевидцы аварии.

39-летний водитель манипулятора погиб, у него не было шансов.



Буквально через час в нескольких километрах от этого места произошло ещё одно ДТП на трассе — мужчина на «Хёндай-Акцент» не увидел пешехода, голосовавшего на дороге, и сбил его. Пешеход получил травмы, ему понадобилась помощь врачей.

