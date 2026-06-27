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Происшествия Новое землетрясение произошло в Венесуэле

Новое землетрясение произошло в Венесуэле

Магнитуда подземных толчков достигла 5,4

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Информация о пострадавших и разрушениях не поступала | Источник: ElPitazoTV / ХИнформация о пострадавших и разрушениях не поступала | Источник: ElPitazoTV / Х

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

Источник:

ElPitazoTV / Х

В Венесуэле на побережье штата Арагуа произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 60 километрах к западу от столицы страны Каракаса, где проживает более 3 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Отметим, что это уже третье землетрясение за неделю, которое зафиксировали в Венесуэле. В прошлый раз подземные толчки магнитудой 7,1 и 7,5 с интервалом менее минуты произошли 25 июня.

После этого в стране ввели чрезвычайное положение, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров, а его эпицентр располагался в 60 километрах от города Валенсия. Толчки ощущались и в соседних регионах — на островах Аруба и Кюрасао, а также в Гайане. Власти предупредили об угрозе цунами для Пуэрто‑Рико и Виргинских островов.

Во время подземных толчков обрушились многие здания. По уточненным данным, в результате землетрясений погибло 1430 человек. Об этом 27 июня заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Также известно о 3238 раненых. Более 3000 семей лишились крова, их разместили в специальных убежищах. В разборе завалов и поисках выживших и тел погибших участвуют бригады из девяти стран.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Венесуэла Происшествие Подземные толчки
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