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Происшествия Ракеты и дроны ударили по заводам: есть раненые. Главное о ночной атаке

Ракеты и дроны ударили по заводам: есть раненые. Главное о ночной атаке

В аэропортах действуют ограничения

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Дрон сдетонировал на предприятии в Белгородской области (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДрон сдетонировал на предприятии в Белгородской области (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Дрон сдетонировал на предприятии в Белгородской области (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ракеты атаковали завод в Волгограде. Во время ударов пострадали десять человек. Еще один дрон сдетонировал на предприятии в Белгородской области, а в аэропортах Москвы ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Все последствия ночных налетов собрали в материале.

Во время ракетного удара по предприятию в Волгограде ранило десять человек. Все произошло в Краснооктябрьском районе города, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», — передает глава региона.

Всех пострадавших госпитализировали. Как отмечают медики, угрозы жизни раненых нет.

На предприятии оперативно ликвидировали локальные возгорания. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано.

В Белгородской области на предприятии в городе Шебекино сдетонировал дрон. Из-за этого пострадал мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации оперативного штаба региона, на месте атаки повреждены фасад здания цеха и одна единица спецтехники. Там до сих пор действует режим беспилотной опасности.

Ночью в Москве под ограничения попали аэропорты Домодедово и Внуково. Они начали принимать и отправлять рейсы по согласованию, об этом предупредила Росавиация.

По информации мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве к утру уничтожили девять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил он в своем Telegram-канале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Аэропорт Дрон Ракета Завод Ракетная опасность Росавиация Скорая помощь
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