Ваш номер уйдет в архив: мошенники нашли способ украсть ваши деньги через фальшивый сбор — как не попасть на их уловку

Мошенники под видом операторов связи требуют «подтвердить данные» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники начали звонить людям, выдавая себя за работников телефонных компаний. Теперь они вынуждают платить несуществующий обязательный сбор, чтобы сохранить свой номер телефона. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Абонентам поступают звонки от „операторов сотовой связи“ с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер», — рассказали там.

Чтобы избежать введения такой пошлины, россиянам предлагают немедленно подтвердить личные данные через «Госуслуги». Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета.

«Если не подтвердить свой регион проживания через „Госуслуги“ прямо сейчас, номер якобы будет аннулирован или переведен на архивный тариф с удержанием 100 рублей в сутки», — говорится в Telegram-канале.

В «Мошеловке» отметили, что операторы связи никогда не запрашивают коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля. Пользователям рекомендуют прерывать разговор при подозрительных звонках и проверять информацию через официальные приложения или службу поддержки оператора.