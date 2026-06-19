Ваш номер уйдет в архив: мошенники нашли способ украсть ваши деньги через фальшивый сбор — как не попасть на их уловку

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Людям всё чаще поступают подозрительные звонки

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Мошенники под видом операторов связи требуют «подтвердить данные» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМошенники под видом операторов связи требуют «подтвердить данные» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники под видом операторов связи требуют «подтвердить данные»

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники начали звонить людям, выдавая себя за работников телефонных компаний. Теперь они вынуждают платить несуществующий обязательный сбор, чтобы сохранить свой номер телефона. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Абонентам поступают звонки от „операторов сотовой связи“ с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер», — рассказали там.

Чтобы избежать введения такой пошлины, россиянам предлагают немедленно подтвердить личные данные через «Госуслуги». Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета.

«Если не подтвердить свой регион проживания через „Госуслуги“ прямо сейчас, номер якобы будет аннулирован или переведен на архивный тариф с удержанием 100 рублей в сутки», — говорится в Telegram-канале.

В «Мошеловке» отметили, что операторы связи никогда не запрашивают коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля. Пользователям рекомендуют прерывать разговор при подозрительных звонках и проверять информацию через официальные приложения или службу поддержки оператора.

Существует шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее об этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Налог Мобильный оператор
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