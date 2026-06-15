Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области — рассказываем, все что известно о ЧП

Крушение случилось в районе города Свирска Источник: Минобороны России / Telegram

В Иркутской области разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Четверых членов экипажа доставили в больницу. Губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале назвал предварительную причину происшествия.

«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — написал он.

Как отметил глава области, пострадавшим членам экипажа оказывают медицинскую помощь. Состояние троих оценивается как легкой степени тяжести, последнего — средне-тяжелое. Их жизни ничего не угрожает.

Игорь Кобзев уточнил, что на месте падения самолета в Боханском районе работали пожарные подразделения. Спасатели локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров. Глава региона также опубликовал кадры с места происшествия.

Источник: Игорь Кобзев / MAX

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения наземных и морских целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами в любое время суток и в любых метеоусловиях. Может быть носителем ядерного оружия.

Борт совершал плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку. Самолет с большой высоты рухнул в лес недалеко от берега Ангары, после этого в небо начал подниматься огромный столб дыма.

«Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС», — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что борт выполнял полет без боекомплекта. На месте работает комиссия главного командования ВКС.

Это не первая авиакатастрофа Ту-22МЗ в Иркутской области за последние годы. В апреле 2025 года бомбардировщик рухнул неподалеку от села Буреть в Усольском районе. Экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб. Катастрофа оставила без света более 200 домов. Мы показывали, что происходит на месте падения самолета, и собрали рассказы местных жителей о нём.