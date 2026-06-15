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Происшествия Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области — рассказываем, все что известно о ЧП

Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области — рассказываем, все что известно о ЧП

Пострадали четыре члена экипажа

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Крушение случилось в районе города Свирска | Источник: Минобороны России / TelegramКрушение случилось в районе города Свирска | Источник: Минобороны России / Telegram

Крушение случилось в районе города Свирска

Источник:

Минобороны России / Telegram

В Иркутской области разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Четверых членов экипажа доставили в больницу. Губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале назвал предварительную причину происшествия.

«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — написал он.

Как отметил глава области, пострадавшим членам экипажа оказывают медицинскую помощь. Состояние троих оценивается как легкой степени тяжести, последнего — средне-тяжелое. Их жизни ничего не угрожает.

Игорь Кобзев уточнил, что на месте падения самолета в Боханском районе работали пожарные подразделения. Спасатели локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров. Глава региона также опубликовал кадры с места происшествия.

Источник:

Игорь Кобзев / MAX

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения наземных и морских целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами в любое время суток и в любых метеоусловиях. Может быть носителем ядерного оружия.

Борт совершал плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку. Самолет с большой высоты рухнул в лес недалеко от берега Ангары, после этого в небо начал подниматься огромный столб дыма.

«Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС», — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что борт выполнял полет без боекомплекта. На месте работает комиссия главного командования ВКС.

Это не первая авиакатастрофа Ту-22МЗ в Иркутской области за последние годы. В апреле 2025 года бомбардировщик рухнул неподалеку от села Буреть в Усольском районе. Экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб. Катастрофа оставила без света более 200 домов. Мы показывали, что происходит на месте падения самолета, и собрали рассказы местных жителей о нём.

Летом 2024 года Ту-22МЗ упал в километре от Михайловки. Летчики до последнего уводили машину от жилых домов. Местные жители рассказывают, что самолет прошел очень низко над поселком. Пилоты катапультировались, трое их них выжили, четвертый член экипажа погиб.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Бомбардировщик Крушение Самолет Подробности Минобороны России
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