На Урале полыхает НПЗ — кадры

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за атаки беспилотников Источник: читатель 72.RU

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе случился пожар. Возгорание возникло на одной из установок системы очистки.

«В 08 часов 04 минуты (время московское) шестого июня в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре системы паровой гидроочистки. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение», — сообщили в МЧС.

Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших и погибших не поступало.

Источник: читатель 72.RU

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за атаки беспилотников. Однако власти региона опровергли эту информацию.

«Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. На месте работают пожарные расчеты», — отметили местные власти.

Кадры с места пожара Источник: МЧС России по Тюменской области

Происшествие заставило понервничать местных жителей. Люди сообщили о скоплении экстренных служб возле завода.

«На улице слышно, как едут машины с сигнальными маячками. На горизонте виден огонь с территории НПЗ», — рассказали очевидцы.

Из-за того, что пожар произошел на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий ранг опасности. Огонь тушат 80 человек и 23 единицы техники.