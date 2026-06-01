«Сигнал поймали»: какие нестыковки есть в поиске Усольцевых и где их будут искать спасатели

Штаб в 2025 году развернули в поселке Кутурчин Источник: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Спасатели снова собираются на поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. На этот раз привлекут большую группу из 25 человек, а добровольцев активно звать уже не будут. Об этом NGS24.RU рассказал источник, близкий к поискам.

По его словам, выезд состоится в первую неделю июня. В группу войдут спасатели из Дивногорска и Зеленогорска.

«С поисками Усольцевых всё то же самое, только клещей стало много. Через три дня опять поедут спасатели, много кого привлекают, большая группа поедет, 25 человек — из Дивногорска, Зеленогорска поедут спасатели, добровольцев уже не привлекают активно», — рассказал наш источник, близкий к поискам пропавшей семьи.

Главная задача предстоящего выезда — определить, какое расстояние семья реально могла преодолеть пешком. Отдельная линия работы сейчас связана с сигналом телефона Сергея Усольцева.

«Сейчас важно понять, какое расстояние Усольцевы могли пройти от „Сферы“ до скал. Последние выезды результатов никаких не дали. Будут мерить шаги, докуда они могли дойти. Нужно учитывать, что они были с маленьким ребенком и собакой, это говорит о небольшой скорости передвижения и дальности. Искать планируют у подножья горы. Еще сейчас обрабатываются помехи, которые дал сигнал телефона Сергея. Сигнал поймали в Ивановке, это примерно в 30 километрах от Кутурчина. Как он мог выдать такие помехи, непонятно», — рассказал источник.

Ранее наши коллеги из NGS24.RU рассказывали, что в деле появилась зацепка: на одном из кадров поисковиков разглядели подозрительный объект у подножия горы. До этого, с 23 по 26 мая, спасатели прошли очередной этап поисков, а следователи сообщали о необследованной пещере неподалеку от места исчезновения семьи.