НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 750мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
«Локомотив» расторг контракты
Смертельное ДТП: видео
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Продают землю под застройку
Как отметить свадьбу в Ярославле
График отключений горячей воды
Подросток сорвался с заброшки
История «Бара Коктейль»
Афиша на 1 июня
Происшествия «Сигнал поймали»: какие нестыковки есть в поиске Усольцевых и где их будут искать спасатели

«Сигнал поймали»: какие нестыковки есть в поиске Усольцевых и где их будут искать спасатели

Спасатели вновь отправятся на поиски исчезнувшей семьи

226
Штаб в 2025 году развернули в поселке Кутурчин | Источник: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»Штаб в 2025 году развернули в поселке Кутурчин | Источник: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Штаб в 2025 году развернули в поселке Кутурчин

Источник:

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Спасатели снова собираются на поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. На этот раз привлекут большую группу из 25 человек, а добровольцев активно звать уже не будут. Об этом NGS24.RU рассказал источник, близкий к поискам.

По его словам, выезд состоится в первую неделю июня. В группу войдут спасатели из Дивногорска и Зеленогорска.

«С поисками Усольцевых всё то же самое, только клещей стало много. Через три дня опять поедут спасатели, много кого привлекают, большая группа поедет, 25 человек — из Дивногорска, Зеленогорска поедут спасатели, добровольцев уже не привлекают активно», — рассказал наш источник, близкий к поискам пропавшей семьи.

Главная задача предстоящего выезда — определить, какое расстояние семья реально могла преодолеть пешком. Отдельная линия работы сейчас связана с сигналом телефона Сергея Усольцева.

«Сейчас важно понять, какое расстояние Усольцевы могли пройти от „Сферы“ до скал. Последние выезды результатов никаких не дали. Будут мерить шаги, докуда они могли дойти. Нужно учитывать, что они были с маленьким ребенком и собакой, это говорит о небольшой скорости передвижения и дальности. Искать планируют у подножья горы. Еще сейчас обрабатываются помехи, которые дал сигнал телефона Сергея. Сигнал поймали в Ивановке, это примерно в 30 километрах от Кутурчина. Как он мог выдать такие помехи, непонятно», — рассказал источник.

Ранее наши коллеги из NGS24.RU рассказывали, что в деле появилась зацепка: на одном из кадров поисковиков разглядели подозрительный объект у подножия горы. До этого, с 23 по 26 мая, спасатели прошли очередной этап поисков, а следователи сообщали о необследованной пещере неподалеку от места исчезновения семьи.

Все материалы о пропавшей в тайге семье мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Геннадий ДенисовГеннадий Денисов
Геннадий Денисов
Криминал, судебные дела
Усольцевы Поисковые работы Кутурчинское Белогорье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
50 минут
Может они не хотят, что бы их нашли? Зачем их вообще ищут?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Рекомендуем