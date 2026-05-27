Юг России атаковали дронами и американскими ракетами: пострадали люди, повреждены многоэтажки, горит банк

В жилых домах взрывной волной выбило стёкла

Ночью Россию атаковали дроны и американские ракеты. В Севастополе сбили больше 20 беспилотников, повреждены жилые дома и здание банка.

«В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Люди не пострадали, но есть разрушения. На улице Ластовой ракета попала в здание Центробанка, на крыше начался пожар, а в соседних домах взрывом выбило окна и повредило балконы. На Ластовой площади пострадал восьмиэтажный жилой дом — там поврежден фасад и выбиты стёкла. На улице Гоголя ракета повредила административное здание, которое давно не используется, а в жилых домах рядом тоже выбило окна.

Атакам подверглись и другие регионы. В Таганроге пострадали две женщины.

«Медики оказывают помощь. Пострадавшие доставлены в больницу. Одна — в тяжелом состоянии», — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.