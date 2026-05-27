НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

5 м/c,

зап.

 737мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Почему не строят ТЦ
Цены на Даманском
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Массовое ДТП
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что с третьим мостом
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Происшествия Юг России атаковали дронами и американскими ракетами: пострадали люди, повреждены многоэтажки, горит банк

Юг России атаковали дронами и американскими ракетами: пострадали люди, повреждены многоэтажки, горит банк

Предварительно, там сбили Storm Shadow

113
В жилых домах взрывной волной выбило стёкла (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ жилых домах взрывной волной выбило стёкла (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В жилых домах взрывной волной выбило стёкла (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ночью Россию атаковали дроны и американские ракеты. В Севастополе сбили больше 20 беспилотников, повреждены жилые дома и здание банка.

«В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Люди не пострадали, но есть разрушения. На улице Ластовой ракета попала в здание Центробанка, на крыше начался пожар, а в соседних домах взрывом выбило окна и повредило балконы. На Ластовой площади пострадал восьмиэтажный жилой дом — там поврежден фасад и выбиты стёкла. На улице Гоголя ракета повредила административное здание, которое давно не используется, а в жилых домах рядом тоже выбило окна.

Атакам подверглись и другие регионы. В Таганроге пострадали две женщины.

«Медики оказывают помощь. Пострадавшие доставлены в больницу. Одна — в тяжелом состоянии», — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Также атаки были отражены в Воронеже и Тульской области. К счастью, там пострадавших нет. Всего за ночь сбили 140 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Ракета Storm Shadow
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 минут
горит банк - кредит гасится
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем