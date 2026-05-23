14 россиян пострадали в ДТП в Турции: кадры

Пострадавших госпитализировали Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В курортном городе Бельдиби в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса. Как стало известно РЕН ТВ из собственных источников, транспортное средство врезалось в придорожное препятствие.

Источник: Baza / Telegram

В результате аварии пострадали 14 граждан России. На данный момент уточняется степень тяжести полученных травм. Местные экстренные службы уже оказали необходимую помощь пострадавшим. Обстоятельства происшествия выясняются.

На кадрах с места ДТП видно, что автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Вокруг столпилось много людей. На место прибыли машины скорой помощи.

Обновлено (11:53 по Мск)