Российский турист угрожал вырезать всю тайскую семью из-за одной конфеты — теперь его депортируют

Мужчине также грозит месяц ареста Источник: «Паттайя от А до Я»

Турист из России попал в тюрьму на Пхукете из-за кражи чупа-чупса. 34-летний мужчина как обычно зашел в магазин рядом с домом и по привычке решил прихватить с собой леденец на палочке, не заплатив за него. Однако на этот раз терпение продавцов закончилось, и они вызвали полицию.

«Преступление случилось на Патонге, где в небольшой частный магазин к тайцам зашел путешественник и взял с прилавка чупа-чупс, не расплатившись. Дело в том, что сладкоежка тырил в этой лавке свой леденец уже не в первый раз», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Когда прибыл наряд полиции, турист разгневался и прямо в присутствии правоохранителей начал угрожать продавцам, пообещав отрезать головы всем членам тайской семьи, которые держат магазин.

Россиянина задержали. Из-за незначительного ущерба тайцы не стали подавать имущественный иск, но туриста всё равно арестовали за угрозы убийством, а также за нападение и оскорбление сотрудника полиции.