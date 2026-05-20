НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

вос.

 757мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Давка в автобусе
Как отметить свадьбу в Ярославле
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Происшествия Российский турист угрожал вырезать всю тайскую семью из-за одной конфеты — теперь его депортируют

Российский турист угрожал вырезать всю тайскую семью из-за одной конфеты — теперь его депортируют

Мужчине на 99 лет запретят въезд в Таиланд

74
Мужчине также грозит месяц ареста | Источник: «Паттайя от А до Я»Мужчине также грозит месяц ареста | Источник: «Паттайя от А до Я»

Мужчине также грозит месяц ареста

Источник:

«Паттайя от А до Я»

Турист из России попал в тюрьму на Пхукете из-за кражи чупа-чупса. 34-летний мужчина как обычно зашел в магазин рядом с домом и по привычке решил прихватить с собой леденец на палочке, не заплатив за него. Однако на этот раз терпение продавцов закончилось, и они вызвали полицию.

«Преступление случилось на Патонге, где в небольшой частный магазин к тайцам зашел путешественник и взял с прилавка чупа-чупс, не расплатившись. Дело в том, что сладкоежка тырил в этой лавке свой леденец уже не в первый раз», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Когда прибыл наряд полиции, турист разгневался и прямо в присутствии правоохранителей начал угрожать продавцам, пообещав отрезать головы всем членам тайской семьи, которые держат магазин.

Россиянина задержали. Из-за незначительного ущерба тайцы не стали подавать имущественный иск, но туриста всё равно арестовали за угрозы убийством, а также за нападение и оскорбление сотрудника полиции.

Теперь мужчину ожидают суд и тюрьма, по местным законам ему грозит около месяца заключения. Однако после туриста депортируют в Россию за его счет или его родных, а также запретят въезд в Таиланд на 99 лет.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Таиланд Турист Кража Арест Чупа-чупс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем