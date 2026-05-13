Выстрелы прогремели в здании сената на Филиппинах: что там произошло

Во время нападения никто не пострадал (фото носит иллюстративный характер Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В здании сената Филиппин прогремело не менее десяти выстрелов. Сотрудники и законодатели забаррикадировались в кабинетах, сообщил телеканал ABS-CBN News. По предварительным данным, инцидент, возможно, связали с сенатором Рональдом Дела Росой, местонахождение которого никто не знает.

Секретарь верхней палаты парламента Марк Лландро Мендоса сообщил, что после стрельбы никто не пострадал. В здание сената вошел министр внутренних дел и местного самоуправления Хуанито Ремулла, которого встретили журналисты.

Председатель сената Алан Питер Каэтано заявил, что временный председатель Лорен Легарда и его сестра, сенатор Пиа Каэтано, смогли связаться с директором Национального бюро расследований (НБР) Мелвином Матибагом.

«Мы не знаем, что происходит, все сейчас заперты в своих кабинетах, мы не можем выйти. Мы не можем обеспечить безопасность других сотрудников. Это Сенат Филиппин… Почему на нас напали?» — цитирует Каэтано PhilStar.

Мелвин Матибаг отверг причастность своего ведомства к стрельбе. Он также подчеркнул, что на текущий момент у них нет приказа на арест Дела Росы.