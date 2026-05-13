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Происшествия Выстрелы прогремели в здании сената на Филиппинах: что там произошло

Выстрелы прогремели в здании сената на Филиппинах: что там произошло

Людям пришлось забаррикадироваться в кабинетах

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Во время нападения никто не пострадал (фото носит иллюстративный характер | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUВо время нападения никто не пострадал (фото носит иллюстративный характер | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Во время нападения никто не пострадал (фото носит иллюстративный характер

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В здании сената Филиппин прогремело не менее десяти выстрелов. Сотрудники и законодатели забаррикадировались в кабинетах, сообщил телеканал ABS-CBN News. По предварительным данным, инцидент, возможно, связали с сенатором Рональдом Дела Росой, местонахождение которого никто не знает.

Секретарь верхней палаты парламента Марк Лландро Мендоса сообщил, что после стрельбы никто не пострадал. В здание сената вошел министр внутренних дел и местного самоуправления Хуанито Ремулла, которого встретили журналисты.

Председатель сената Алан Питер Каэтано заявил, что временный председатель Лорен Легарда и его сестра, сенатор Пиа Каэтано, смогли связаться с директором Национального бюро расследований (НБР) Мелвином Матибагом.

«Мы не знаем, что происходит, все сейчас заперты в своих кабинетах, мы не можем выйти. Мы не можем обеспечить безопасность других сотрудников. Это Сенат Филиппин… Почему на нас напали?» — цитирует Каэтано PhilStar.

Мелвин Матибаг отверг причастность своего ведомства к стрельбе. Он также подчеркнул, что на текущий момент у них нет приказа на арест Дела Росы.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест сенатора Рональда де ла Росы по обвинению в преступлениях против человечности. После этого политик скрылся в здании сената. В среду он опубликовал видеообращение в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и призвал общественность не допустить его задержания.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Сенат Стрельба Филиппины Ордер
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Комментарии
2
Гость
13 мая, 17:47
а у нас в думе или в совете федерации когда зазвучат?
Гость
13 мая, 17:46
У нас свои не только выстрелы звучат, но и хлопки! Так что, что там на Филлипинах нам далеко поровну...
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