НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Происшествия Мощный пожар вспыхнул в Измайловском кремле в Москве: кадры

Мощный пожар вспыхнул в Измайловском кремле в Москве: кадры

Огонь тушат сотни спасателей

4 233
Огонь охватил тысячу квадратных метров | Источник: «ЧП / Москва» / TelegramОгонь охватил тысячу квадратных метров | Источник: «ЧП / Москва» / Telegram

Огонь охватил тысячу квадратных метров

Источник:

«ЧП / Москва» / Telegram

На территории Измайловского кремля в Москве произошел мощный пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания превысила одну тысячу квадратных метров. Огонь охватил крышу металлического ангара.

Измайловский кремль — это культурно‑развлекательный комплекс в Москве (на Измайловском шоссе, 73), стилизованный под архитектуру Древней Руси XVI–XVII веков. Открыт в 2003 году. На его территории расположены музеи, мастерские, храм Святителя Николая, Дворец русской трапезы, Вернисаж (ярмарка сувениров и произведений искусства) и другие объекты.

Здесь проводят мастер‑классы, фестивали, выставки и тематические мероприятия, а гости могут познакомиться с традициями русской культуры.

Возгорание, предположительно, началось в помещении, где проводятся квесты, передает Telegram-канал Shot. В момент возникновения пожара в квеструме находились посетители. По их словам, они первыми почувствовали запах дыма и сразу эвакуировались из здания.

Источник:

«ЧП / Москва» / Telegram

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в том же ангаре располагается музей «Бункер Сталина». На текущий момент сообщается, что пожар продолжает распространяться по прилегающей территории. По предварительной информации, к тушению привлечено больше 100 спасателей.

Источник:

«ЧП / Москва» / Telegram

На данный момент официальной информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Москва МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

13 мая, 11:33
Всё гнильё. Какие люди, такое и помещение. И выбирают испольнительную власть таким же образом.
Гость
13 мая, 09:54
Уже который раз там горит.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем