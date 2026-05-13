Мощный пожар вспыхнул в Измайловском кремле в Москве: кадры

На территории Измайловского кремля в Москве произошел мощный пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания превысила одну тысячу квадратных метров. Огонь охватил крышу металлического ангара.
Измайловский кремль — это культурно‑развлекательный комплекс в Москве (на Измайловском шоссе, 73), стилизованный под архитектуру Древней Руси XVI–XVII веков. Открыт в 2003 году. На его территории расположены музеи, мастерские, храм Святителя Николая, Дворец русской трапезы, Вернисаж (ярмарка сувениров и произведений искусства) и другие объекты.
Здесь проводят мастер‑классы, фестивали, выставки и тематические мероприятия, а гости могут познакомиться с традициями русской культуры.
Возгорание, предположительно, началось в помещении, где проводятся квесты, передает Telegram-канал Shot. В момент возникновения пожара в квеструме находились посетители. По их словам, они первыми почувствовали запах дыма и сразу эвакуировались из здания.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в том же ангаре располагается музей «Бункер Сталина». На текущий момент сообщается, что пожар продолжает распространяться по прилегающей территории. По предварительной информации, к тушению привлечено больше 100 спасателей.
На данный момент официальной информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.
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