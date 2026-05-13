Мощный пожар вспыхнул в Измайловском кремле в Москве: кадры

На территории Измайловского кремля в Москве произошел мощный пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания превысила одну тысячу квадратных метров. Огонь охватил крышу металлического ангара.

Измайловский кремль — это культурно‑развлекательный комплекс в Москве (на Измайловском шоссе, 73), стилизованный под архитектуру Древней Руси XVI–XVII веков. Открыт в 2003 году. На его территории расположены музеи, мастерские, храм Святителя Николая, Дворец русской трапезы, Вернисаж (ярмарка сувениров и произведений искусства) и другие объекты.

Здесь проводят мастер‑классы, фестивали, выставки и тематические мероприятия, а гости могут познакомиться с традициями русской культуры.