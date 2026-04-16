Тела достают из-под завалов, число пострадавших при атаке на юг России выросло: более 200 дронов ударили по стране

Дроны били по домам и учебным заведениям (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ночью беспилотники атаковали Краснодарский край. Число пострадавших уже выросло до семи человек. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14-летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают», — написал Кондратьев.

Среди пострадавших — мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальным помогли на месте.

В Туапсинском округе обломки дронов повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальную школу, добавил губернатор. Там ввели режим ЧС.

Атака затронула и другие города. В Сочи повреждения получили частные и многоквартирный дома, а также детский сад в Дагомысе. Там оцепили территорию, детей принимают в другом корпусе. В Новороссийске обломки попали в гражданское судно, вспыхнул пожар, его потушили, один человек пострадал.

Из-за атаки в регионе временно закрывали аэропорты. В Сочи, Краснодаре и Геленджике не принимали и не отправляли рейсы. Всего за ночь над Россией сбили 207 беспилотников. Помимо Краснодарского края дроны уничтожили над Белгородской, Орловской, Курской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.