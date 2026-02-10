В центре Москвы загорелась многоэтажка — по всей высоте. Людей заблокировало

Вечером 10 февраля в центре Москвы загорелась многоэтажка. Пожар начался в доме на Пресненском Валу, 5. Жители с трех последних этажей просят помощи из окон. На месте уже работают спасатели, нескольких людей удалось эвакуировать.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в подъезде жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к спасению жильцов дома и ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Языки пламени вырываются из окна на 7-м этаже дома. Несколько людей сообщили в экстренные службы, что не могут покинуть квартиры из-за задымления. По данным ТАСС, в доме горит лестница по всей высоте подъезда. Число спасенных выросло уже до 15 человек.

В дептрансе сообщили, что из-за пожара движение транспорта между Пресненским Валом и Красной Пресней до улицы Ходынской перекрыто.

В столичном депздраве сообщили, что при пожаре пострадали люди.

«На месте работают несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП. Столичные медики оказывают помощь всем пострадавшим», — уточнили в пресс-службе департамента.

Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль. В одной из задымленных квартир по-прежнему заблокирована пенсионерка. К ее окну подогнали лестницу, ей передали кислородный баллон для дыхания.