Происшествия В центре Москвы загорелась многоэтажка — по всей высоте. Людей заблокировало

Рассказываем, что происходит на месте

2 337
Кадры крупного пожара в центре Москвы | Источник: Патрики и Пресненский 24/7 • ЦАО / Telegram

Вечером 10 февраля в центре Москвы загорелась многоэтажка. Пожар начался в доме на Пресненском Валу, 5. Жители с трех последних этажей просят помощи из окон. На месте уже работают спасатели, нескольких людей удалось эвакуировать.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в подъезде жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к спасению жильцов дома и ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Кадры пожара на Пресненском Валу | Источник: Патрики и Пресненский 24/7 • ЦАО / Telegram

Языки пламени вырываются из окна на 7-м этаже дома. Несколько людей сообщили в экстренные службы, что не могут покинуть квартиры из-за задымления. По данным ТАСС, в доме горит лестница по всей высоте подъезда. Число спасенных выросло уже до 15 человек.

В дептрансе сообщили, что из-за пожара движение транспорта между Пресненским Валом и Красной Пресней до улицы Ходынской перекрыто.

В столичном депздраве сообщили, что при пожаре пострадали люди.

«На месте работают несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП. Столичные медики оказывают помощь всем пострадавшим», — уточнили в пресс-службе департамента.

Кадры пожара на Пресненском Валу | Источник: Осторожно, новости / Telegram

Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль. В одной из задымленных квартир по-прежнему заблокирована пенсионерка. К ее окну подогнали лестницу, ей передали кислородный баллон для дыхания.

За ситуацией следят наши коллеги из Москвы.

Василина Березкина
Комментарии
10
Гость
10 февраля, 20:26
В Ярославле есть автолестницы для высоток?!
Гость
10 февраля, 23:08
А почему весь подъезд горит? Уж не специально ли подстроено.
