На Кипре опознали тело бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

«Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру», — сообщили ТАСС в полицейском управлении британской заморской территории Акротири и Декелия, где расположены одноименные военные базы Соединенного Королевства.

Баумгертнер пропал 8 января. После этого его начали искать в горах. В итоге тело нашли в ущелье, однако официального подтверждения, что это Владислав Баумгертнер, не было.

Как стало известно «Фонтанке», Владислав активно занимался скалолазанием и в этот раз решил преодолеть очередной непростой маршрут. В день, когда Баумгертнер задумал это сделать, на Кипре было ветрено.

Владислав Баумгертнер с 2003 года по 2013-й занимал должность коммерческого, а затем генерального директора «Уралкалия», а также входил в состав совета директоров этой компании.

По данным из открытых источников, летом 2013 года Баумгертнер был арестован в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ноябре того же года бизнесмена передали России, где для облегчения процесса экстрадиции в отношении Владислава также возбудили уголовное дело. В феврале 2015 года оно было прекращено за отсутствием состава преступления. После этого Баумгертнер продолжил свою карьеру и возглавил компанию «Глобал портс».