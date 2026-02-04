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Происшествия На Кипре опознали тело бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

На Кипре опознали тело бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

Это удалось сделать только после ДНК‑теста

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Тело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье | Источник: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»Тело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье | Источник: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»

Тело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье

Источник:

Даниил Иванов / «Коммерсантъ»

Полиция британских военных баз на Кипре официально подтвердила, что тело, обнаруженное 14 января на юге острова, принадлежит Владиславу Баумгертнеру — бывшему генеральному директору ОАО «Уралкалий».

«Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру», — сообщили ТАСС в полицейском управлении британской заморской территории Акротири и Декелия, где расположены одноименные военные базы Соединенного Королевства.

Баумгертнер пропал 8 января. После этого его начали искать в горах. В итоге тело нашли в ущелье, однако официального подтверждения, что это Владислав Баумгертнер, не было.

Как стало известно «Фонтанке», Владислав активно занимался скалолазанием и в этот раз решил преодолеть очередной непростой маршрут. В день, когда Баумгертнер задумал это сделать, на Кипре было ветрено.

Из‑за значительного изменения внешнего вида останков первичное опознание оказалось невозможным. Личность погибшего установили только после проведения ДНК‑теста.

Владислав Баумгертнер с 2003 года по 2013-й занимал должность коммерческого, а затем генерального директора «Уралкалия», а также входил в состав совета директоров этой компании.

По данным из открытых источников, летом 2013 года Баумгертнер был арестован в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ноябре того же года бизнесмена передали России, где для облегчения процесса экстрадиции в отношении Владислава также возбудили уголовное дело. В феврале 2015 года оно было прекращено за отсутствием состава преступления. После этого Баумгертнер продолжил свою карьеру и возглавил компанию «Глобал портс».

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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