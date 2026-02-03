«Мам, я всех прощаю»: родители рассказали о последнем разговоре с умершей звездой «Дома-2» Либерж Кпадону

UFA1.RU поговорил с мамой участницы «Дома-2» Либерж Кпадону, которая два года назад неожиданно умерла всего в 36 лет. Надежда Кпадону пролила свет на новые обстоятельства гибели дочери.
По ее словам, Либерж скосила болезнь. Надежда считает, что дочь узнала о диагнозе в период участия в «Доме-2», когда у нее возник конфликт с другим участником. Тогда Кпадону заявила, что ее оскорбили на расовой почве, и собиралась подавать в суд.
«Либерж пересылала мне записи того, что ей говорил Илья Яббаров без камер. Я тогда сказала:
Она рассказала UFA1.RU, что у Либерж диагностировали диабет. По словам Надежды, дочь сильно переживала из-за этого, но старалась не показывать, чтобы не волновать родителей.
«У нее была дурацкая привычка — сбивать уровень сахара голодом. Иногда с ней по ночам по видео общались, и она при мне проверяла сахар, а там какие-то бешеные цифры. Я ей говорила:
Она отметила, что ни алкоголя, ни наркотиков в крови дочери также не выявили.