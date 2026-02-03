НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

ю-з.

 747мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Гид подготовки к учебному году
Скончалась известная учитель
Тест по сленгу молодежи
Боб Хартли в Ярославле
Афиша на выходные
Происшествия «Мам, я всех прощаю»: родители рассказали о последнем разговоре с умершей звездой «Дома-2» Либерж Кпадону

«Мам, я всех прощаю»: родители рассказали о последнем разговоре с умершей звездой «Дома-2» Либерж Кпадону

Девушка, которую знали многие, погибла в одиночестве. Видео

1 096

Либерж Кпадону умерла в 36 лет

Источник:

Городские медиа

UFA1.RU поговорил с мамой участницы «Дома-2» Либерж Кпадону, которая два года назад неожиданно умерла всего в 36 лет. Надежда Кпадону пролила свет на новые обстоятельства гибели дочери.

По ее словам, Либерж скосила болезнь. Надежда считает, что дочь узнала о диагнозе в период участия в «Доме-2», когда у нее возник конфликт с другим участником. Тогда Кпадону заявила, что ее оскорбили на расовой почве, и собиралась подавать в суд.

«Либерж пересылала мне записи того, что ей говорил Илья Яббаров без камер. Я тогда сказала: "Либо ты подаешь на него в суд, либо я сделаю это сама". Через некоторое время дочь мне звонит и говорит: „Мам, я всех прощаю". Теперь я думаю, что в тот момент она, скорее всего, получила результаты медицинских анализов“, — вспомнила мама участницы ТВ-шоу.

Она рассказала UFA1.RU, что у Либерж диагностировали диабет. По словам Надежды, дочь сильно переживала из-за этого, но старалась не показывать, чтобы не волновать родителей.

«У нее была дурацкая привычка — сбивать уровень сахара голодом. Иногда с ней по ночам по видео общались, и она при мне проверяла сахар, а там какие-то бешеные цифры. Я ей говорила: "Либерж, делай укол". При мне она делала укол. Но в заключении указано, что ни в желудке, ни в прямой кишке ничего нет. Видимо, она ничего не ела перед смертью», — объяснила Надежда.

Она отметила, что ни алкоголя, ни наркотиков в крови дочери также не выявили.

ПО ТЕМЕ
Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Дом-2 Либерж Кпадону
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Рекомендуем