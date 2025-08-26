НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Водителя вырезали из авто»: под Ярославлем в аварии с «Мерседесом» погиб 27-летний парень

«Водителя вырезали из авто»: под Ярославлем в аварии с «Мерседесом» погиб 27-летний парень

В полиции озвучили подробности жесткого ДТП

1 853
7 комментариев
В аварии под Ярославлем погиб 27-летний парень | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comВ аварии под Ярославлем погиб 27-летний парень | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

В аварии под Ярославлем погиб 27-летний парень

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

Под Ярославлем в жесткой аварии с фурой погиб 27-летний пассажир иномарки. Все случилось в половину первого ночи 26 августа на трассе М-8 «Холмогоры» у поселка Нагорный в Ярославском районе.

«Произошло столкновение автомобиля „Ивеко“ и автомобиля „Мерседес“. После столкновения автомобиль „Мерседес“ отбросило в опору электроосвещения», — сообщили в полиции.

Как уточнили в Госавтоинспекции, машина влетела в светофор. За рулем фуры был 50-летний водитель, иномаркой управлял 35-летний мужчина. Удар был жестким: «Мерседес» превратился в ком металла. Автомобилиста доставали из разбитого авто сотрудники пожарно-спасательной службы.

«По словам очевидца, легковушка врезалась в фуру, после чего её откинуло в столб. Водителя вырезали из авто спасатели», — указали в группе «Жесть Ярославль».

Машина столкнулась с фурой, а затем врезалась в фонарь | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comМашина столкнулась с фурой, а затем врезалась в фонарь | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com
На месте работали специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comНа месте работали специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com
По словам очевидцев, выжившего в ДТП вырезали из смятой иномарки | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comПо словам очевидцев, выжившего в ДТП вырезали из смятой иномарки | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован, а пассажир — мужчина скончался на месте ДТП», — добавили в полиции.

В аварии на трассе М-8 погиб 27-летний молодой человек | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ аварии на трассе М-8 погиб 27-летний молодой человек | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В аварии на трассе М-8 погиб 27-летний молодой человек

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП Погибший в ДТП М-8 Холмогоры
Гость
1 час
Почему-то владельцы "Меринов" и прочего "премиума" считают, что эти машины безопасны на 300% и неподвластны законам элементарной физики. Жизнь эти заблуждения постоянно опровергает, часто - с летальным исходом для заблуждающихся.
Гость
1 час
превратилась в ком металла ком
