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Происшествия Беспилотники массово атаковали Воронеж: раздаются взрывы, горят дома. Видео

Беспилотники массово атаковали Воронеж: раздаются взрывы, горят дома. Видео

Есть пострадавшая

182
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На месте работают экстренные службы

Источник:

Baza / Telegram

Воронежская область подверглась массовой атаке БПЛА. По данным главы региона Александра Гусева, силами ПВО уничтожено уже 15 дронов. Загорелся ряд частных домов и хозяйственных построек, повреждены машины. Известно о пострадавшей — женщина получила травму ноги после падения беспилотника.

«Оперативные службы уже находятся на местах падения обломков. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется», — сообщил Гусев в своем телеграм-канале.

В результате атаки загорелось несколько частных домов

Источник:

Baza / Telegram

Местных жителей настоятельно просят не подходить к окнам и не приближаться к БПЛА или их фрагментам.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Беспилотники Атака Воронеж Загорелся дом БПЛА Александр Гусев
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