Беспилотники массово атаковали Воронеж: раздаются взрывы, горят дома. Видео

Воронежская область подверглась массовой атаке БПЛА. По данным главы региона Александра Гусева, силами ПВО уничтожено уже 15 дронов. Загорелся ряд частных домов и хозяйственных построек, повреждены машины. Известно о пострадавшей — женщина получила травму ноги после падения беспилотника.
«Оперативные службы уже находятся на местах падения обломков. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется», — сообщил Гусев в своем телеграм-канале.
Местных жителей настоятельно просят не подходить к окнам и не приближаться к БПЛА или их фрагментам.