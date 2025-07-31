Сгорели внук с дедушкой: в Ярославском районе случился смертельный пожар — видео

В Ярославле сгорел дом Источник: прокуратура Ярославской области; МЧС по Ярославской области

Ночью 31 июля на станции Телищево в Ярославском районе сгорел трехквартирный жилой дом. В областное МЧС сообщение о пожаре поступило около 12 часов ночи. В пожаре погиб 64-летний мужчина и 9-летний ребенок. Друг другу они являются дедушкой и внуком.

«Ликвидация пожара в 07:24», — добавили в МЧС по Ярославской области.

На место выезжали шесть единиц техники и 20 человек личного состава. В результате пожара была уничтожена часть дома площадью 80 кв. м, а также кровля площадью 160 кв. м.

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«Дознаватели установили предварительную причину — неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка», — указали в МЧС по Ярославской области.

Последствия пожара засняли на видео. Сгоревший дом весь в черной копоти, вокруг — части фасада. Потолка не осталось, лишь деревянные сгоревшие балки.

Последствия пожара запечатлели на камеру Источник: прокуратура Ярославской области

«Прокуратура Ярославского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вокруг дома лежат его остатки Источник: прокуратура Ярославской области