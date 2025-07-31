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Происшествия Сгорели внук с дедушкой: в Ярославском районе случился смертельный пожар — видео

Сгорели внук с дедушкой: в Ярославском районе случился смертельный пожар — видео

Ребенку было девять лет

1 433
7 комментариев
В Ярославле сгорел дом | Источник: прокуратура Ярославской области; МЧС по Ярославской областиВ Ярославле сгорел дом | Источник: прокуратура Ярославской области; МЧС по Ярославской области

В Ярославле сгорел дом

Источник:

прокуратура Ярославской области; МЧС по Ярославской области

Ночью 31 июля на станции Телищево в Ярославском районе сгорел трехквартирный жилой дом. В областное МЧС сообщение о пожаре поступило около 12 часов ночи. В пожаре погиб 64-летний мужчина и 9-летний ребенок. Друг другу они являются дедушкой и внуком.

«Ликвидация пожара в 07:24», — добавили в МЧС по Ярославской области.

На место выезжали шесть единиц техники и 20 человек личного состава. В результате пожара была уничтожена часть дома площадью 80 кв. м, а также кровля площадью 160 кв. м.

На станции произошел пожар | Источник: МЧС по Ярославской областиНа станции произошел пожар | Источник: МЧС по Ярославской области
На фото&nbsp;— последствия возгорания | Источник: МЧС по Ярославской областиНа фото&nbsp;— последствия возгорания | Источник: МЧС по Ярославской области
Пострадал трехквартирный дом | Источник: МЧС по Ярославской областиПострадал трехквартирный дом | Источник: МЧС по Ярославской области
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Сгорела крыша | Источник: МЧС по Ярославской областиСгорела крыша | Источник: МЧС по Ярославской области

«Дознаватели установили предварительную причину — неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка», — указали в МЧС по Ярославской области.

Последствия пожара засняли на видео. Сгоревший дом весь в черной копоти, вокруг — части фасада. Потолка не осталось, лишь деревянные сгоревшие балки.

Последствия пожара запечатлели на камеру

Источник:

прокуратура Ярославской области

«Прокуратура Ярославского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вокруг дома лежат его остатки

Источник:

прокуратура Ярославской области

Ранее стало известно о крупном пожаре на складе, расположенном на Московском проспекте. Вспыхнули бочки с ацетоном. Пожарным понадобилось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание.

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Комментарии
7
Гость
24 минуты
Никогда не оставлю детей на бабушек и дедушек. Память и внимание уже желают лучшее. Приехали вместе в гости и уехали. Или они к нам. Постоянно гибнут летом дети, оставленные на попечение пожилых - пожары, утепления, электротравмы и прочее. Берегите детей и родителей!!!
Гость
1 час
Слышали ночью по Фрунзе пожарные летели громко...
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