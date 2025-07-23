БПЛА атаковали регионы России. В двух городах временно закрыли аэропорты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В ночь на 23 июля ВСУ атаковали Россию дронами. С 21:00 по 23:40 по Москве над регионами страны сбили 51 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

При этом силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Временные ограничения вводили в аэропорту Калуги и Нижнего Новгорода. Часть сбитых беспилотников пришлась на Ростовскую область.

Как пишет ТАСС, в московских аэропортах задерживаются почти 40 рейсов. Однако вероятная причина этого — в тумане, который сильно снизил видимость.

В эти выходные столица подверглась массовым атакам БПЛА. ПВО Минобороны сбивала дроны в течение суток. В аэропортах объявляли план «Ковер».

В ночь на 21 июля обломки одного из дронов рухнули на крышу жилого дома в Новой Москве. Загорелась крыша 16-этажного жилого дома в ЖК «Престиж» в рабочем поселке Киевский. Очевидцы услышали взрыв, после чего на кровле заметили пламя.