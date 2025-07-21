Автобус с вахтовиками в Якутии упал в пропасть, погибли 13 человек. Все подробности трагедии

На кадрах видно одного из погибших Источник: Ольга Балабкина / T.me

Автобус с 33 пассажирами в салоне перевернулся на закрытой территории ГОК «Денисовский» ночью 21 июля. 13 человек погибли. Рассказываем, что произошло.

Что случилось?

ДТП произошло около 02:33 в ночь на 21 июля. Пятидесятилетний водитель НЕФАЗ 4208-34 не справился с управлением, машина слетела с дороги и упала на крышу с высоты в почти 30 метров. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Он упал с 30 метров Источник: Нерюнгри Nerulife / T.me

Автомобиль предназначен специально для перевозки вахтовых рабочих, количество мест зависит от комплектации, но варьируется от 14 до 28 мест. В автобусе было 33 человека, включая водителя.

На месте погибли 12 человек: водитель автомобиля и 11 вахтовиков. Еще один умер уже в Нерюнгринской больнице. Десять человек госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии. Остальные отделались травмами средней и легкой тяжести.

Команда из нейрохирурга, хирурга, анестезиолога-реаниматолога и двух фельдшеров вылетели из Якутска на подмогу коллегам из Нерюнгри. В приемном покое Нерюнгринской больницы с родными погибших и пострадавших работает психолог. Региональный Минздрав сообщает, что держит ситуацию на контроле.

Двоих пострадавших, как указано в телеграм-канале NERULIFE, санавиацией доставили в Якутск. На место происшествия направлены специалисты Республиканского центра медицины катастроф.

Кто пострадал?

Список пострадавших публиковали на сайте SakhaDay. По информации 14.RU, большинство вахтовиков приехали работать на шахту из разных регионов страны:

четверо — из Донецкой Народной Республики;

шестеро — из Луганской Народной Республики;

по одному выходцу из Хабаровского края и Курской области;

один уроженец Молдовы, но с паспортом, полученным в Приморье;

четверо — якутяне;

откуда еще двое пострадавших — неизвестно.

Часть вахтовиков имели судимости.

Среди пострадавших в аварии два горных мастера, два проходчика и водитель. На каких должностях работали остальные — неизвестно.

Как сообщается на сайте «Колмар» в разделе вакансий, горный мастер получает заработную плату 160 тысяч рублей после выплаты налогов, но при условии выполнения норм. Водитель автобуса НЕФАЗ зарабатывает 130 тысяч рублей в месяц. Информации об уровне зарплаты проходчиков нет. Но, например, механик шахты получает 250 тысяч рублей на руки.

Большое число работников из ДНР и ЛНР можно объяснить программой «Соотечественники», если они начали работать до 2022 года. Также в регионе действует проект «Навахту.ру», благодаря которому все желающие могут получить работу в промышленности.

Где случилось?

Горно-обогатительный комбинат «Денисовский» работает уже более 20 лет. Он входит в угледобывающую компанию «Колмар», которой руководит Евгений Ютяев — выходец из крупнейшей угольной компании в России СУЭК. Шахта «Денисовская Восточная», возле которой произошло ДТП, находится в Нерюнгринском районе Якутии.

В состав ГОКа входят четыре объекта: шахты «Денисовская» и «Денисовская Восточная», разрез «Денисовский» и участок «Денисовский Восточный». В общем там добывают порядка 36 миллионов тонн угля в год, на Денисовском участке, по данным с сайта компании, запасы угля составляет 174,1 миллиона тонн. Весь угледобывающий комплекс находится в 773 километрах южнее Якутска. В работе задействованы более 1000 шахтеров.

За 2023 год выручка ГОК «Денисовский» составила 31,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8,7 миллиарда рублей. Данных о финансовых результатах за 2024 год нет.

Что делают правоохранительные органы?

Следователи возбудили два уголовных дела — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, а также за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль и поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах гибели и травм пассажиров.

В ГАИ региона не ответили на вопросы по поводу возможных нарушений при перевозке: пристегнуты ли были пассажиры ремнями безопасности, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Сотрудник пресс-службы ведомства сообщил, что всё станет известно после выяснения обстоятельств в рамках уголовного дела.

На месте работает группа опытных следователей Источник: Следком Якутии / T.me

На шахту «Денисовская» выехала врио руководителя Трудовой инспекции Якутии Дана Еловская. Она проверит соблюдения правил охраны труда.

«Идет расследование, будем устанавливать ответственных лиц и дадим оценку соблюдению правил охраны труда», — сообщили корреспонденту 14.RU в пресс-службе Трудовой инспекции региона.

Траур для республики

22 июля в Нерюнгринском районе объявили днем траура, будут приспущены флаги, отменены все развлекательные и спортивные мероприятия.

Для помощи семьям погибших и пострадавших открыта горячая линия: 8 924 560-51-53.

Глава Якутии Айсен Николаев проведет совещание и решит вопросы по оказанию необходимой помощи семьям пострадавших и погибшим, он планирует вылететь в Нерюнгринский район.

Мэр Якутска Евгений Григорьев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в своем телеграмм-канале: «Это невосполнимая потеря, скорбим вместе с родственниками, друзьями и коллегами погибших горняков».