НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +20

4 м/c,

вос.

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Младенец погиб в ДТП
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Подорожала учеба в ЯГМУ
Утонул в Волге
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Опасные бактерии на пляже в Турции
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Задержка поездов на юг
Происшествия Автобус с вахтовиками в Якутии упал в пропасть, погибли 13 человек. Все подробности трагедии

Автобус с вахтовиками в Якутии упал в пропасть, погибли 13 человек. Все подробности трагедии

Десять человек госпитализированы

286
3 комментария

На кадрах видно одного из погибших

Источник:

Ольга Балабкина / T.me

Автобус с 33 пассажирами в салоне перевернулся на закрытой территории ГОК «Денисовский» ночью 21 июля. 13 человек погибли. Рассказываем, что произошло.

Что случилось?

ДТП произошло около 02:33 в ночь на 21 июля. Пятидесятилетний водитель НЕФАЗ 4208-34 не справился с управлением, машина слетела с дороги и упала на крышу с высоты в почти 30 метров. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Он упал с 30 метров

Источник:

Нерюнгри Nerulife / T.me

Автомобиль предназначен специально для перевозки вахтовых рабочих, количество мест зависит от комплектации, но варьируется от 14 до 28 мест. В автобусе было 33 человека, включая водителя.

На месте погибли 12 человек: водитель автомобиля и 11 вахтовиков. Еще один умер уже в Нерюнгринской больнице. Десять человек госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии. Остальные отделались травмами средней и легкой тяжести.

Команда из нейрохирурга, хирурга, анестезиолога-реаниматолога и двух фельдшеров вылетели из Якутска на подмогу коллегам из Нерюнгри. В приемном покое Нерюнгринской больницы с родными погибших и пострадавших работает психолог. Региональный Минздрав сообщает, что держит ситуацию на контроле.

Двоих пострадавших, как указано в телеграм-канале NERULIFE, санавиацией доставили в Якутск. На место происшествия направлены специалисты Республиканского центра медицины катастроф.

Кто пострадал?

Список пострадавших публиковали на сайте SakhaDay. По информации 14.RU, большинство вахтовиков приехали работать на шахту из разных регионов страны:

  • четверо — из Донецкой Народной Республики;

  • шестеро — из Луганской Народной Республики;

  • по одному выходцу из Хабаровского края и Курской области;

  • один уроженец Молдовы, но с паспортом, полученным в Приморье;

  • четверо — якутяне;

  • откуда еще двое пострадавших — неизвестно.

Часть вахтовиков имели судимости.

Среди пострадавших в аварии два горных мастера, два проходчика и водитель. На каких должностях работали остальные — неизвестно.

Как сообщается на сайте «Колмар» в разделе вакансий, горный мастер получает заработную плату 160 тысяч рублей после выплаты налогов, но при условии выполнения норм. Водитель автобуса НЕФАЗ зарабатывает 130 тысяч рублей в месяц. Информации об уровне зарплаты проходчиков нет. Но, например, механик шахты получает 250 тысяч рублей на руки.

Большое число работников из ДНР и ЛНР можно объяснить программой «Соотечественники», если они начали работать до 2022 года. Также в регионе действует проект «Навахту.ру», благодаря которому все желающие могут получить работу в промышленности.

Где случилось?

Горно-обогатительный комбинат «Денисовский» работает уже более 20 лет. Он входит в угледобывающую компанию «Колмар», которой руководит Евгений Ютяев — выходец из крупнейшей угольной компании в России СУЭК. Шахта «Денисовская Восточная», возле которой произошло ДТП, находится в Нерюнгринском районе Якутии.

В состав ГОКа входят четыре объекта: шахты «Денисовская» и «Денисовская Восточная», разрез «Денисовский» и участок «Денисовский Восточный». В общем там добывают порядка 36 миллионов тонн угля в год, на Денисовском участке, по данным с сайта компании, запасы угля составляет 174,1 миллиона тонн. Весь угледобывающий комплекс находится в 773 километрах южнее Якутска. В работе задействованы более 1000 шахтеров.

За 2023 год выручка ГОК «Денисовский» составила 31,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8,7 миллиарда рублей. Данных о финансовых результатах за 2024 год нет.

Что делают правоохранительные органы?

Следователи возбудили два уголовных дела — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, а также за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль и поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах гибели и травм пассажиров.

В ГАИ региона не ответили на вопросы по поводу возможных нарушений при перевозке: пристегнуты ли были пассажиры ремнями безопасности, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Сотрудник пресс-службы ведомства сообщил, что всё станет известно после выяснения обстоятельств в рамках уголовного дела.

На месте работает группа опытных следователей | Источник: Следком Якутии / T.meНа месте работает группа опытных следователей | Источник: Следком Якутии / T.me

На месте работает группа опытных следователей

Источник:

Следком Якутии / T.me

На шахту «Денисовская» выехала врио руководителя Трудовой инспекции Якутии Дана Еловская. Она проверит соблюдения правил охраны труда.

«Идет расследование, будем устанавливать ответственных лиц и дадим оценку соблюдению правил охраны труда», — сообщили корреспонденту 14.RU в пресс-службе Трудовой инспекции региона.

Траур для республики

22 июля в Нерюнгринском районе объявили днем траура, будут приспущены флаги, отменены все развлекательные и спортивные мероприятия.

Для помощи семьям погибших и пострадавших открыта горячая линия: 8 924 560-51-53.

Глава Якутии Айсен Николаев проведет совещание и решит вопросы по оказанию необходимой помощи семьям пострадавших и погибшим, он планирует вылететь в Нерюнгринский район.

Мэр Якутска Евгений Григорьев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в своем телеграмм-канале: «Это невосполнимая потеря, скорбим вместе с родственниками, друзьями и коллегами погибших горняков».

В публикации телеграм-канала NERULIFE сообщается, что «Колмар» предпринимает все меры для поддержки семей, но какие именно, не указывается. Получить комментарий компании на момент публикации не удалось.

ПО ТЕМЕ
Ольга Донская
корреспондент
Гок Денисовский Шахта ДТП Вахтовики Автобус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Россия как Пункт Назначения 💀
Гость
59 минут
Копеечные нищие пенсии за которые мы платим налоги всю жизнь а кто до них доживёт??? Единицы из Миллиона
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление