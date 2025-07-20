«Люди прыгают в воду»: у берегов Индонезии загорелся паром с 280 пассажирами — кадры

Пламя охватило всё судно Источник: The Sun

Паром KM Barcelona VA загорелся у берегов Индонезии. На судне было 280 пассажиров. Подробности о трагедии публикует The Sun со ссылкой на поисково-спасательный офис Манадо.

Пока число пострадавших не называется, спасательная операция продолжается. Местные власти сообщили о четырех погибших, но, вероятно, их число будет расти, пишет Telegram-канал Baza.

Чтобы спастись от пламени, людям пришлось прыгать в воду. Спасатели из воды достают людей и экипажи рыбацких лодок.

Спасаясь от огня, пассажиры прыгали в воду даже с маленькими детьми Источник: The Sun

К месту ЧП направлены три судна M Barcelona III, KM Venecian и KM Cantika Lestari 9 °F.

KM Barcelona VA — пассажирский паром, обслуживающий маршрут Манадо — Тахуда, а также близлежащие острова. Он направлялся с островов Талауд в город Манадо, когда загорелся у побережья Северного Сулавеси.

Местные СМИ сообщают, что 150 человек были спасены благодаря работе оперативных служб и рыбаков. Остальные, предположительно, числятся пропавшими без вести.