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Происшествия «Люди прыгают в воду»: у берегов Индонезии загорелся паром с 280 пассажирами — кадры

«Люди прыгают в воду»: у берегов Индонезии загорелся паром с 280 пассажирами — кадры

Местные власти сообщили о четырех погибших

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Пламя охватило всё судно

Источник:

The Sun

Паром KM Barcelona VA загорелся у берегов Индонезии. На судне было 280 пассажиров. Подробности о трагедии публикует The Sun со ссылкой на поисково-спасательный офис Манадо.

Пока число пострадавших не называется, спасательная операция продолжается. Местные власти сообщили о четырех погибших, но, вероятно, их число будет расти, пишет Telegram-канал Baza.

Чтобы спастись от пламени, людям пришлось прыгать в воду. Спасатели из воды достают людей и экипажи рыбацких лодок.

Спасаясь от огня, пассажиры прыгали в воду даже с маленькими детьми

Источник:

The Sun

К месту ЧП направлены три судна M Barcelona III, KM Venecian и KM Cantika Lestari 9 °F.

KM Barcelona VA — пассажирский паром, обслуживающий маршрут Манадо — Тахуда, а также близлежащие острова. Он направлялся с островов Талауд в город Манадо, когда загорелся у побережья Северного Сулавеси.

Местные СМИ сообщают, что 150 человек были спасены благодаря работе оперативных служб и рыбаков. Остальные, предположительно, числятся пропавшими без вести.

В начале июля паром с 65 пассажирами на борту затонул рядом с туристическим островом Бали, сообщает агентство France Press. Несколько десятков человек пропали без вести.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Море Индонезия Паром ЧП
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