Беспилотники массово атакуют Россию. В Ростовской области загорелись дома, а тысячи человек остались без света

Вечером 18 июля регионы России атаковали десятки беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны, с 18:15 до 23:05 по МСК средства ПВО сбили 87 дронов:
48 — над территорией Брянской области;
12 — над территорией Орловской области;
10 — над территорией Калужской области;
8 — над территорией Ростовской области;
5 — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву;
по одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что после полуночи средства ПВО сбили еще 4 беспилотника, летевших к столице.
Глава Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов добавил, что один из беспилотников упал в поле вдали от жилых домов. Повреждения получила высоковольтная линия, среди населения никто не пострадал.
В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись несколько частных домов, а один человек получил ранение. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения 5 населенных пунктов, где живут около 2 тысяч человек», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь также добавил, что в Донецке упавшие обломки вызвали ландшафтный пожар.
В социальных сетях жители Подмосковья, Ростовской области и Ростова-на-Дону пишут, что слышат звуки взрывов и видят в небе яркие вспышки.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.