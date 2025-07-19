Беспилотники массово атакуют Россию. В Ростовской области загорелись дома, а тысячи человек остались без света

Над Московской областью ПВО продолжают сбивать дроны Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Вечером 18 июля регионы России атаковали десятки беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны, с 18:15 до 23:05 по МСК средства ПВО сбили 87 дронов:

48 — над территорией Брянской области;

12 — над территорией Орловской области;

10 — над территорией Калужской области;

8 — над территорией Ростовской области;

5 — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву;

по одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что после полуночи средства ПВО сбили еще 4 беспилотника, летевших к столице.

Глава Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов добавил, что один из беспилотников упал в поле вдали от жилых домов. Повреждения получила высоковольтная линия, среди населения никто не пострадал.

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись несколько частных домов, а один человек получил ранение. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения 5 населенных пунктов, где живут около 2 тысяч человек», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь также добавил, что в Донецке упавшие обломки вызвали ландшафтный пожар.

В социальных сетях жители Подмосковья, Ростовской области и Ростова-на-Дону пишут, что слышат звуки взрывов и видят в небе яркие вспышки.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.