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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники массово атакуют Россию. В Ростовской области загорелись дома, а тысячи человек остались без света

Беспилотники массово атакуют Россию. В Ростовской области загорелись дома, а тысячи человек остались без света

Рассказываем, куда пришлись удары

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Над Московской областью ПВО продолжают сбивать дроны | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНад Московской областью ПВО продолжают сбивать дроны | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Над Московской областью ПВО продолжают сбивать дроны

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Вечером 18 июля регионы России атаковали десятки беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны, с 18:15 до 23:05 по МСК средства ПВО сбили 87 дронов:

  • 48 — над территорией Брянской области;

  • 12 — над территорией Орловской области;

  • 10 — над территорией Калужской области;

  • 8 — над территорией Ростовской области;

  • 5 — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву;

  • по одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что после полуночи средства ПВО сбили еще 4 беспилотника, летевших к столице.

Глава Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов добавил, что один из беспилотников упал в поле вдали от жилых домов. Повреждения получила высоковольтная линия, среди населения никто не пострадал.

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись несколько частных домов, а один человек получил ранение. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения 5 населенных пунктов, где живут около 2 тысяч человек», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь также добавил, что в Донецке упавшие обломки вызвали ландшафтный пожар.

В социальных сетях жители Подмосковья, Ростовской области и Ростова-на-Дону пишут, что слышат звуки взрывов и видят в небе яркие вспышки.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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