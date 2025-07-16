Годовалая девочка выжила в смертельном ДТП в Новосибирске, еще семь человек погибли: новости 16 июля

Ребенка госпитализировали в больницу Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 июля.

Российские птицефабрики массово избавляются от кур-несушек

Птицефабрики в России стали массово забивать кур-несушек. Фермерские хозяйства несут убытки из-за того, что цены на яйца снижаются. Помимо этого падает рентабельность бизнеса.

Например, в Краснодарском крае под угрозой оказались порядка 150 тысяч куриц на Новомышастовской птицефабрике, чьи активы арестованы из-за долгов. Корма для птиц не было, и курицы начали умирать от голода.

В Удмуртии на улицу выбросили около трех тысяч куриц. После этого птицы разбежались по ближайшему населенному пункту и начали умирать от голода.

А ассоциации «Народный фермер» объяснили, что все это связано с растущими убытками птицефабрик. Хозяйства вынуждены продавать яйца по закупочной цене в 3,5 рубля при стоимости производства в районе четырех-пяти рублей. Там отметили, что для стратегического решения проблемы нужно установить систему долгосрочных контрактов с торговыми сетями с фиксированными ценами на продукцию. Однако эксперты отметили, что в условиях высокой инфляции ретейлеры стараются не фиксировать свои обязательства при заключении договоров, передают «Известия».

Двое мужчин расстреляли бойца ММА

В Дагестане двое неизвестных напали на бойца смешанных единоборств (MMA) Тимура Хизриева. Инцидент произошел в Махачкале.

По информации старшего помощника прокурора Дагестана Татьяны Голубовой, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Прокуратура республики взяла расследование под особый контроль.

ТАСС рассказали, что в Хизриева стреляли из травматического оружия. Также известно, что нападавшие на бойца ММА действовали по предварительному сговору. Один из них даже лично знаком с Хизриевым.

Кадры с перестрелки Источник: Mash / Telegram

На бойца напали из-за долговых обязательств, пишут РИА Новости со ссылкой на информацию МВД Дагестана. После нападения спортсмен перенес операцию.

Состояние Хизриева врачи оценивают как стабильное, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

«Не менее пяти пуль в него попало. Проникающих, насколько мне известно, не было», — рассказал источник в окружении спортсмена.

Момент нападения на бойца ММА Источник: Mash / Telegram

Хизриеву 29 лет, на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.

В Хабаровском крае на вертолете разбились пять человек

В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет Ми-8. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Вертолет исчез в понедельник вечером, когда летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта.

«Обнаружен пропавший Ми-8. Подробности будут позже», — сказал собеседник РИА Новости.

Вертолет исчез в понедельник вечером Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На экипаже находилось пять человек: три члена экипажа и два техника. Никто из них не выжил.

Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.

В России предложили новый капитал на миллион

В России предлагают расширить программу материнского капитала и ввести «учительский капитал», который поможет учителям погасить ипотечный кредит. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР.

«Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов — „Учительский капитал“, по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой „Материнский капитал“», — говорится в обращении, которое он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Чернышов предлагает выдавать учителям сертификаты в миллион рублей. Однако не всем, а лишь тем, кто проработал в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полной ставке более десяти лет. На что эти средства можно потратить, кроме погашения ипотечного кредита, мы рассказали здесь.

Россиянам предлагают миллион вместо бесплатного участка

В России предлагают выплачивать многодетным семьям компенсации не менее одного миллиона рублей вместо земельного участка, который государство должно предоставлять им для строительства жилья. С такой инициативой выступили представители фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сейчас если у человека трое или больше детей, то по закону он может бесплатно получить участок земли. Это регулируется на региональном уровне. Вместо участка таким людям могут предложить другие виды помощи от государства. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

За непропуск машины с мигалкой грозит штраф

В России одобрили поправки о повышении штрафов до 10 тыс. рублей за отказ уступить дорогу машине с проблесковыми маячками. Документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Депутаты предложили внести изменения в ст. 12.17 КоАП, согласно которым непредоставление преимущества в движении автомобилю без специальных цветографических схем, надписей и обозначений, но с проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом влечет за собой штраф в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В противном случае человека могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года. Сейчас штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

Эксперты рассказали, кому нельзя передавать сим-карту

В России не будут наказывать за кратковременную передачу телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона. Также не будут наказывать за передачу номера своему ребенку. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Закон, подписанный президентом в апреле, устанавливает важное ограничение: передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — сказал он.

Нововведение призвано пресечь практику массовой передачи «левых» номеров, особенно в теневом сегменте — когда сим-карты оформляются на подставных лиц и используются в мошеннических целях. Немкин добавил, что такими сим-картами активно пользуются телефонные аферисты, чтобы анонимно звонить гражданам и банкам, передают РИА Новости.

Кроме того, пользователям, которые специально ищут и смотрят в интернете материалы, считающиеся экстремистскими, будут грозить штрафы. Это касается и использования специальных программ, которые помогают обходить блокировки в интернете. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

В Петербурге перехватили 820 кг кокаина в бананах

В Санкт-Петербурге в контейнерах с бананами нашли крупную партию кокаина из Латинской Америки. Об этом стало известно нашим коллегам из «Фонтанки».

«Спецслужбы получили информацию от иностранных коллег о намерении южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию», — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Партию наркотиков поймали при помощи служебных собак и специального оборудования. Общими силами был найден тайник под полом одного из контейнеров. Внутри обнаружили 820 маленьких упаковок с белым веществом. Эксперты сказали, что это кокаин, который является наркотиком.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

В Федеральной таможенной службе уточнили, что стоимость обнаруженной партии кокаина на нелегальном рынке России превышает 12 миллиардов рублей.

Смертельное ДТП в Новосибирске

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли семь человек, но выжила годовалая девочка.

По информации наших коллег из NGS.RU, авария произошла в 13:40 сегодня. На трассе 39-летний водитель Suzuki SX4 ехал со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291-м километре автодороги К-17р он пошел на обгон и в этот момент столкнулся со встречным автомобилем Toyota Sprinter.

ДТП произошло в Краснозерском районе Источник: ГАИ России

Выжила годовалая девочка Источник: ГАИ России

Погибли водитель Suzuki SX4 и двое его пассажиров, а также водитель и трое пассажиров Toyota Sprinter. Годовалую девочку госпитализировали. Она была в детском кресле.