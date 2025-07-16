Родители были дома: в Ярославском районе из окна многоэтажки выпал 18-летний парень

В поселке Красный Бор Ярославского района из окна многоэтажного дома выпал 18-летний парень. Трагедия произошла рано утром 16 июля. Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях.
Как уточнили корреспонденту 76.RU в пресс-службе Следственного комитета по Ярославской области, в момент случившегося в квартире находились родители погибшего. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
«В СУ СК России по Ярославской области по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 13 июля в Рыбинске из окна выпал шестилетний ребенок. Малыш после падения получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. В полиции сообщили, что в момент падения ребенок находился дома с родителями.