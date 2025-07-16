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Происшествия Родители были дома: в Ярославском районе из окна многоэтажки выпал 18-летний парень

Родители были дома: в Ярославском районе из окна многоэтажки выпал 18-летний парень

Что известно о происшествии

1 814
7 комментариев
18-летний парень выпал и окна многоэтажки | Источник: СУ СК Ярославской области, Подслушано в Ярославле! / Vk.com18-летний парень выпал и окна многоэтажки | Источник: СУ СК Ярославской области, Подслушано в Ярославле! / Vk.com

18-летний парень выпал и окна многоэтажки

Источник:

СУ СК Ярославской области, Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В поселке Красный Бор Ярославского района из окна многоэтажного дома выпал 18-летний парень. Трагедия произошла рано утром 16 июля. Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях.

Как уточнили корреспонденту 76.RU в пресс-службе Следственного комитета по Ярославской области, в момент случившегося в квартире находились родители погибшего. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

«В СУ СК России по Ярославской области по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

ЧП произошло утром 16 июля | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comЧП произошло утром 16 июля | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

ЧП произошло утром 16 июля

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com

Напомним, 13 июля в Рыбинске из окна выпал шестилетний ребенок. Малыш после падения получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. В полиции сообщили, что в момент падения ребенок находился дома с родителями.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Суицид
Гость
1 час
Наркота повсюду безнаказанно травят народ все молчат
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